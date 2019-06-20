2019-06-20T19:32:37+03:00
Общество

Система экологического мониторинга Московского НПЗ усилена новой мобильной лабораторией

Современный передвижной комплекс берет пробы воздуха и исследует их в онлайн-режиме
Екатерина ПЕТРОВА
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Современный передвижной комплекс в режиме реального времени исследует состояние атмосферы и оперативно передает данные через Интернет. Фото: Михаил ПОЛЕСовременный передвижной комплекс в режиме реального времени исследует состояние атмосферы и оперативно передает данные через Интернет. Фото: Михаил ПОЛЕ
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Московский НПЗ расширил систему комплексного экологического мониторинга новой мобильной лабораторией. Современный передвижной комплекс в режиме реального времени исследует состояние атмосферы и оперативно передает данные через Интернет. Лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием для отбора проб воздуха и проведения анализа на содержание основных загрязняющих веществ – оксида азота, сероводорода, диоксида серы, оксида углерода и углеводородов. Стоимость мобильного комплекса составила 22 млн рублей.

«Газпром нефть» непрерывно усиливает на МНПЗ систему экологического контроля. В 2015 году завод первым в нефтеперерабатывающей отрасли внедрил у себя автоматизированную систему мониторинга воздуха. Лабораторные исследования ведутся 24 часа в сутки как на территории предприятия, так и за его пределами на границах с соседними районами. Замеры воздуха, воды и почвы проводят сотрудники независимой лаборатории, имеющей государственную аттестацию. Данные оперативно направляются в Роспотребнадзор и Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. За информацией о состоянии атмосферы следят и горожане. В 2015 году на одной из улиц Капотни был установлен «Экоинформер» - уличный экран, на котором показываются последние данные лабораторных исследований.

- Московский нефтеперерабатывающий завод продолжает совершенствовать комплексную систему экомониторинга, - подчеркнул руководитель программы экологической модернизации МНПЗ Юрий Ерохин. - В дополнение к первой в отрасли стационарной системе мы взяли на вооружение мобильную лабораторию, которая будет работать в границах санитарно-защитной зоны и в онлайн-режиме производить замеры. Мы включены в городскую систему контроля, добросовестно и абсолютно прозрачно направляем данные в надзорные органы. Результаты последних лет показывают, что модернизация предприятия значительно изменила экологическую ситуацию в лучшую сторону.

Оборудование новой мобильной лаборатории сертифицировано и внесено в государственный реестр средств измерений состояния окружающей среды. Передвижной комплекс оснащен устройством для измерения уровня шума, метеорологической системой, определяющей силу и направление ветра, а также электронным центром сбора и обработки информации с выходом в Интернет. Точно такую же передвижную лабораторию экологического мониторинга МНПЗ в 2017 году подарил Министерству экологии и природопользования Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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