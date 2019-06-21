Сборная России по регби-7 выступит в «Лужниках»

В эти выходные, 22 и 23 июня, в Москве на поле спортивного городка в «Лужниках» пройдет первый этап чемпионата Европы по регби-7 среди мужских команд. В турнире участвуют 12 лучших сборных России, Англии, Германии, Франции, Испании, Португалии, Польши, Грузии, Уэльса, Ирландии, Румынии и Италии.

На московском этапе определятся девять лучших команд. Они смогут принять участие в отборочном олимпийском турнире для Токио-2020 в июле во Франции.

Победитель чемпионата Европы станет известен по итогам двух этапов. Второй пройдет в Польше 20 и 21 июля. По итогам каждого из этапов командам начисляются рейтинговые очки. Команда, набравшая больше всего очков, станет чемпионом Европы.

Напомним, сборная России завоевывала золотые медали в 2007, 2009, 2016 и 2017 годах.

Сейчас первый матч российской сборной по регби-7 состоится 22 июня со сборной Грузии (начало в 12.50).

Как добраться: ст. м. «Спортивная», МЦК «Лужники», ул. Лужники, вл. 24.

Вход свободный.