Сокольническая линия метро дойдет до деревни Потапово к 2023 году

В скором времени уже продленная на этой неделе Сокольническая линия метро будет расширяться дальше. К 2023 году ее планируется провести от «Коммунарки» до новой станции «Потапово». Об этом сегодня, 21 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

- Такое решение о продлении Сокольнической линии принято, - сказал глава Стройкомплекса столицы. - Сейчас ведется работа по утверждению проекта планировки территории. Полностью строительные работы планируем завершить до конца 2022 года.

По его словам, станция «Потапово» будет наземной. Ее разместят в створе дороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе около пересечения с улицей Александры Монаховой. Возможно, в будущем здесь появится новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Длина дополнительного участка красной ветки - 2,6 километра, а с учетом перегонов до нового электродепо «Столбово» - 4,4 километра. Депо будет обслуживать весь южный радиус Сокольнической ветки.

Глава Стройкомплекса столицы отметил, что открытый в четверг, 20 июня, участок Сокольнической линии с четырьмя станциями построен в уникально короткие сроки и с отличным качеством. Проектированием участка занимался «Моспромпроект», входящий в городскую компанию «Мосинжпроект». Генеральным подрядчиком выступил «Мостотрест».

- Новый участок уже получил высокие оценки экспертов, в том числе зарубежных. Например, китайских специалистов компании CRCC, которые отметили как качество, так и низкую стоимость построенного участка, - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Напомним, 20 июня мэр Москвы Сергей Собянин открыл четыре станции Сокольнической линии метро. Впервые в столице строительство подземки проводилось параллельно со строительством автомагистрали. Новый отрезок красной ветки в основном проходит по земле, в створе участка автомобильной трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Лишь на небольших участках поезда заезжают в тоннель.