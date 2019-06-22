Во всех поликлиниках Москвы повышается качество услуг

В разных районах столицы обеспечивается одинаково высокий уровень медицинской помощи. Модернизация и строительство поликлиник в полной мере отражают главную идею программы «Мой район». Это высокий уровень медицинского обслуживания независимо от места проживания. В центре города или отдаленных от него кварталах жители везде должны получать равный доступ к самым качественным медицинским услугам.

- В Москве есть прекрасные поликлиники, есть поликлиники похуже в старых зданиях, есть районы, в которых жителям сложно добираться до врача, - сказал мэр Сергей Собянин. - Для решения этой проблемы мы реализуем программу реконструкции и переоснащения городских поликлиник. Будем открывать новые поликлиники в тех районах, где их не хватает.

По его словам, точно так же будут строить и открывать новые детские сады, школы и центры социального обслуживания.

«Программа «Мой район» воплощает идеологию развития Москвы на долгие годы. По сути дела, эта программа вбирает все направления развития города, только мы смотрим не в среднем по городу, а в рамках каждого района», - отметил Сергей Собянин.

Во всех проектах развития районов учитываются мнения жителей. По 25 июня в округах Москвы проходят форсайт-сессии по программе «Мой район». Горожане обсуждают проблемы своего района с экспертами. При этом форсайт-сессии помогают собирать предложения для развития программы. И уже районные поликлиники меняются по заявкам пациентов.

В СТРОГИНЕ И ПЕЧАТНИКАХ - КАПРЕМОНТ ЗДАНИЙ

Москвичам теперь просто узнать о том, происходит в районе. Вся информация об изменениях собрана и удобно структурирована на сайте мэра Москвы. Заходим на сайт по этой ссылке и находим, например, район Строгино. В нем намечен капитальный ремонт городской поликлиники № 180 филиал № 2 на улице Исаковского.

Масштабная программа обновления инфраструктуры поликлинического звена в Москве рассчитана на ближайшие несколько лет. Комплексный капремонт пройдет в 135 зданиях. При этом проекты разрабатываются специалистами Департамента здравоохранения Москвы вместе с главврачами поликлиник. В дальнейшем график работ обсуждается с жителями.

Многие построенные десятилетия назад здания поликлиник устарели и требуют модернизации по новому стандарту. «Стандарт+» логично продолжает «Московский стандарт поликлиники». Теперь новый стандарт обеспечит удобное зонирование медучреждения, более оперативную диагностику, комфорт для пациентов и врачей. Таким же станет после ремонта, к примеру, и филиал № 1 детской поликлиники № 61 в Печатниках на улице Полбина. Программу капитального обновления поликлиник планируется завершить к 2023 году. Полный список адресов программы - на сайте www.mos.ru.

ЛЕЧЕНИЕ С КОМФОРТОМ

Здание для детской поликлиники № 133 на 320 посещений в смену появится в Войковском районе. Его построят за счет бюджета по современным требованиям и стандартам качества.

«Жители смогут получать своевременную медицинскую помощь в более комфортных условиях, - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - Особое внимание в проекте уделяется удобству маломобильных пациентов. Помимо этого, около здания проведут благоустройство».

Качество услуг повышается и в действующих поликлиниках. К примеру, в Чертанове Южном городская поликлиника № 170 стала финалистом Всероссийского рейтинга отделений лучевой диагностики-2019. В исследовании приняло участие более 200 медицинских учреждений со всей страны. Их оценивали по 29 параметрам - квалификация персонала, доступность записи, обследование экстренно поступивших пациентов и другие. Врачи поликлиники № 170 для улучшения своей работы защитили шесть проектов Всероссийской программы «Бережливая поликлиника». Программу реализуют Министерство здравоохранения РФ и госкорпорация «Росатом». Ее цель - повышение комфорта медучреждений на всех этапах лечения пациента.