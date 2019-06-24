2019-06-24T14:23:01+03:00
Умные вещи

Одноклассники и «Пятёрочка» запустили акцию по обмену баллов за покупки на ОКи

Принять участие в акции просто - достаточно зайти в свой личный кабинет в мобильном приложении или на сайте
Поделиться:
Социальная сеть Одноклассники совместно с торговой сетью «Пятёрочка» запустили акцию.Социальная сеть Одноклассники совместно с торговой сетью «Пятёрочка» запустили акцию.
Изменить размер текста:

Социальная сеть Одноклассники совместно с торговой сетью «Пятёрочка» запустили акцию «Обменивайте баллы с «Выручай-карты» на ОКи». До 31 августа все участники программы лояльности «Выручай-карта» «Пятёрочки» могут обменять свои баллы на Оки, виртуальную валюту Одноклассников, которой можно оплачивать различные сервисы внутри соцсети.

Принять участие в акции просто - достаточно зайти в свой личный кабинет в мобильном приложении или на сайте, затем выбрать и обменять баллы на нужный пакет ОКов, получить промокод и активировать его на сайте до 31 декабря включительно.

Количество купонов для конвертации в ОКи ограничено. Ознакомиться с полными правилами акции можно на сайте.

Алексей Кашеваров, директор по развитию бизнеса социальной сети Одноклассники:

- Ранее в этом году Одноклассники уже провели успешную промо-акцию с «Пятёрочкой», в рамках которой все покупатели магазинов получали подарки: набор онлайн-стикеров от ритейлера, а также промокоды на бесплатную активацию специальных статусов в соцсети. Не сомневаемся, что новая интеграция с «Пятёрочкой» получит отклик у покупателей благодаря близости наших аудиторий и понятной механике проекта.

Александра Калюкина, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:

- Социальные сети давно уже стали такой же неотъемлемой частью нашей жизни, как и ежедневный поход в магазины у дома. Планируя подобную коллаборацию с социальными сетями, мы отталкиваемся именно от того, что будет интересно гостям наших магазинов, какую дополнительную ценность нашей программы лояльности «Выручай-карта» мы можем создать. У нас уже был положительный опыт работы с Одноклассниками, и мы хотим повторить успех.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Ко Всемирному дню донора ВКонтакте и DonorSearch создали приложение для поиска доноров в разных городах
Заполненные анкеты помогут сформировать базу доноров. Благодаря этому сервис сможет отправлять уведомления, если в городе участника акции появится потребность в его группе крови
Суверенный интернет в России
С 1 ноября 2019 года вступит в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Ф З „О связи"…», который так же называют законом «о суверенном интернете». Попробуем разобраться, что это такое и как нововведение отразится на пользователях
Новости 24
В Москве объявился мошенник, вымогающий деньги у врачей
В парке «Остров мечты» появился гигантский стеклянный купол
Роспотребнадзор запретил купание на пляже «Левобережный» в Москве
В Москве за два дня проверят все аттракционы
Проект «Московское долголетие» назван одной из лучших мировых социальных практик для пожилых
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье на 22 июня
Демонстрационный павильон МЦД посетили более 90 тысяч человек
Венедиктов попросил главу ГУВД обеспечить безопасность сборщиков подписей
В Москве улицу Ильинку на два дня закроют для проезда автомобилей
В Москве почтальоны отбили болотную сову у стаи ворон
Красная ветка московского метро выросла еще на 4 станции
Инсектолог призвала не опасаться появления каракутов в Москве и области
В массовом ДТП с 11 машинами пострадали два человека
Максим Шингаркин: «Введение раздельного сбора мусора в Москве – это победа»
В июле в московском метро завершат обновление турникетов
Москва досрочно переходит к системе раздельного сбора отходов
На стройплощадку технопарка «Шиес» организован свободный проход
В Подмосковье мать-героиня родила четырнадцатого ребенка
Московских водителей предупредили о проблемах на дороге из-за грозы
В Домодедово задержали контрабандиста с 86 тысячами евро в носках
Около 40 новых поездов «Москва» появятся в метро до конца года
В Москве с Калужского шоссе сделают съезд к аэропорту «Остафьево»
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму из-за травли либералов
В Подмосковье байкер сбил лося: оба погибли
Две пешеходные набережные появятся в районе ЗИЛа
Москвич оказался в реанимации после покупки воды в магазине
Рецидивиста, совершившего два десятка краж, задержали в Подмосковье