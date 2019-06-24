Одноклассники и «Пятёрочка» запустили акцию по обмену баллов за покупки на ОКи

Социальная сеть Одноклассники совместно с торговой сетью «Пятёрочка» запустили акцию «Обменивайте баллы с «Выручай-карты» на ОКи». До 31 августа все участники программы лояльности «Выручай-карта» «Пятёрочки» могут обменять свои баллы на Оки, виртуальную валюту Одноклассников, которой можно оплачивать различные сервисы внутри соцсети.

Принять участие в акции просто - достаточно зайти в свой личный кабинет в мобильном приложении или на сайте, затем выбрать и обменять баллы на нужный пакет ОКов, получить промокод и активировать его на сайте до 31 декабря включительно.

Количество купонов для конвертации в ОКи ограничено. Ознакомиться с полными правилами акции можно на сайте.

Алексей Кашеваров, директор по развитию бизнеса социальной сети Одноклассники:

- Ранее в этом году Одноклассники уже провели успешную промо-акцию с «Пятёрочкой», в рамках которой все покупатели магазинов получали подарки: набор онлайн-стикеров от ритейлера, а также промокоды на бесплатную активацию специальных статусов в соцсети. Не сомневаемся, что новая интеграция с «Пятёрочкой» получит отклик у покупателей благодаря близости наших аудиторий и понятной механике проекта.

Александра Калюкина, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:

- Социальные сети давно уже стали такой же неотъемлемой частью нашей жизни, как и ежедневный поход в магазины у дома. Планируя подобную коллаборацию с социальными сетями, мы отталкиваемся именно от того, что будет интересно гостям наших магазинов, какую дополнительную ценность нашей программы лояльности «Выручай-карта» мы можем создать. У нас уже был положительный опыт работы с Одноклассниками, и мы хотим повторить успех.