Квартиры, в которых хочется жить: Первый ДСК достроил три корпуса ЖК «Центр-2» в Балашихе

Яркие современные корпуса, удобные планировки, элегантные дворы со всей необходимой инфраструктурой - поселиться здесь захотели многие, и квартиры в первом и втором кварталах быстро разошлись.

Совсем недавно Первый ДСК объявил о начале строительства третьей очереди ЖК «Центр-2». И вот теперь, спустя три месяца после старта работ, на трех корпусах № 603, 604 и 605 монтаж надземной части полностью закончен. Сейчас в них ведутся внутренние отделочные работы и прокладываются коммуникации.

Такие высокие темпы строительства обеспечила современная индустриальной технология Первого ДСК: она позволяет возводить дома при любых погодных условиях, не снижая качества зданий. Корпуса построены в кратчайшие сроки и практически готовы к заселению. Ожидается, что первые жильцы смогут въехать в свои квартиры уже в III квартале 2019 года. Итак, что ждет будущих новоселов?

«КОФЕ» С «МОЛОКОМ»

Три новых корпуса ЖК «Центр-2» - это дома серии П-44К: планировка в них предусматривает строительство только 1- и 2-комнатных квартир с просторным и функциональным пространством. Покупателям представлено несколько вариантов отделки: черновой, с предчистовой отделкой white box и два варианта дизайнерской отделки «под ключ».

Изюминка проекта – предчистовая чистовая отделка white-box. Первый ДСК впервые предлагает квартиры с практически готовым решением, позволяющим избежать всех черновых работ. В туалете и в ванной отделка готова полностью: уложена плитка, установлена сантехника. В остальных комнатах будущим новоселам нужно лишь покрасить стены или поклеить обои и уложить напольное покрытие. Этот вариант идеален для тех, кто не хочет затевать долгий ремонт, но при этом предпочитает самостоятельно продумать дизайн своей будущей квартиры.

Тем же, кто мечтает въехать в новое жилье сразу после получения ключей, застройщик предлагает квартиры с готовой дизайнерской отделкой. Покупатели могут выбрать одно из двух стилевых решений - «Кофе» или «Молоко».

Классические архитектурные решения, разработанные специально для комплекса «Центр-2», подчеркивают его уникальность. А внутренние интерьеры позволяют воплотить в жизнь все мечты современного горожанина о комфортных апартаментах нового поколения: просторные холлы, уютные спальни и гостиные, большие и светлые кухни, эркеры и даже ванная комната с окном.

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР И МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Благодаря тому, что соседние новостройки давно заселены, покупателей квартир в трех новых корпусах ЖК «Центр-2» ждет обжитой район с полностью сложившейся инфраструктурой. Зеленые дворы, детские и спортивные площадки, прогулочные аллеи и парковочные места: здесь предусмотрена каждая деталь. Рядом располагаются школы и детские сады, универсамы, аптеки, салоны красоты, отделения банков, сервисы бытовых услуг и хозяйственные магазины — словом, все, что необходимо для комфортной жизни. Новые бутики, продуктовые магазины, аптеки и парикмахерские откроются и на первых этажах корпусов № 603, 604 и 605.

ЖК «Центр-2» будет и дальше обрастать необходимой инфраструктурой. Генеральный план микрорайона предусматривает строительство рядом с жилым комплексом поликлиники для взрослых и ещё одной – для детей, музыкальной школы, а также спортивно-оздоровительного комплекса.

ДО ЦЕНТРА ГОРОДА — ЗА 23 МИНУТЫ

Один из главных плюсов ЖК «Центр-2» - удобная транспортная доступность, причем как для автомобилистов, так и для тех, кто предпочитает пользоваться городским транспортом. На личном автомобиле до Москвы можно домчать по Носовихинскому шоссе (11 километров от МКАД) либо по Косинскому шоссе (15 километров от МКАД).

Рядом с микрорайоном «Железнодорожный» расположена давшая ему название станция Железнодорожная: от ЖК «Центр-2» до нее можно дойти неспешным прогулочным шагом за 15 минут. Всего 23 минуты на современном электропоезде «Спутник» - и вы в центре Москвы, на Курском вокзале. На обычной электричке до него можно доехать за 35 минут. Со столичным метро микрорайон связывают маршрутки и рейсовые автобусы, которые идут до станций «Новокосино», «Выхино», «Новогиреево» и «Некрасовка».