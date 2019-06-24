Роспотребнадзор Москвы запретил купаться на пляже «Левобережный»

На пляже «Левобережный» в Москве вода не соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям, купальную зону закрыли. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

- При проведении контроля качества установлено, что вода в купальной зоне пляж «Левобережный» не соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям. В связи с чем ГАУК «Северное Тушино» (балансодержатель зоны отдыха) было выдано предписание об установке знаков о запрете купания до получения удовлетворительных результатов, - сообщили в Роспотребнадзоре по Москве.

Очередные лабораторные исследования воды могут дать положительный результат и тогда один из любимых пляжей москвичей вновь откроют. Пока же можно купаться на других пляжах - в зонах отдыха Мещерское, озеро Черное, озеро Школьное, Тропарево, Северный бор-2 и Северный бор-3. В этих местах тоже проводился контроль качества воды, но ограничения на купания не вводились.