Наше Подмосковье. Юным музыкантам Подмосковья вручили образовательные гранты

ВОСТОРГ КАК ПРАВИЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

В Подмосковье в эти дни проходит Международный фестиваль искусств имени Петра Ильича Чайковского. Уже пятый год подряд! Именно в Клину великий композитор, автор бессмертных балетов «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», опер и симфоний провел последние годы своей жизни. 125 лет назад, в 1894-м, здесь был открыт Музей Чайковского. А в 2015-м провели первый музыкальный фестиваль. Один из его постоянных участников и главных друзей - знаменитый российский пианист Денис Мацуев. В этот раз он также порадует поклонников классики своим выступлением.

- Я всегда с большим восторгом приезжаю в Клин, - признается Денис. - Думаю, восторг - это правильное состояние для любого человека, который посещает эту святыню.

Фестиваль начинался исключительно как площадка для исполнителей классической музыки. Но за эти несколько сезонов он серьезно расширился, поэкспериментировал с разными форматами и превратился в настоящее движение искусств. Сегодня здесь представлена не только музыка академических форм - концерты с оркестрами и опера, но и балет, и сплав театра, кино, поэзии, прозы. Кроме того, на одних площадках выступают и признанные во всем мире мэтры, и новые таланты - дети, звезды классической музыки будущего.

В этом году на фестивале была заложена новая традиция - здесь впервые были награждены грантами губернатора лучшие юные музыканты Подмосковья. По 1,5 млн рублей получили шесть ребят, победители проекта «Новые имена России» - саксофонистка Алена Виноградова (Подольск), балалаечник Егор Дмитриев (Жуковский), скрипачка Анна Матвеева (Клин), виолончелистка Софья Сорокина (Серпухов), трубач Константин Шаин (Балашиха), домристка Наталия Терентьева (Шатура).

Благодаря популярности музыки Петра Чайковского все больше детей начинают заниматься в школах искусств.Фото: Денис ТРУДНИКОВ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

В нынешнем году на фестиваль приехала заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Она обсудила с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым будущее развитие фестиваля. Дело в том, что к Президенту России обратились сразу несколько деятелей искусств - Денис Мацуев, Юрий Башмет, Валерий Гергиев. Мэтры просят создать в Клину фестивальный кластер. Фестиваль искусств имени великого композитора проводится летом, в формате опен-эйра - концертов на открытом воздухе. Однако музыканты считают, что Клин должен быть центром серьезного искусства круглый год.

- Здесь, в Клину стоит домик Чайковского, в котором наш великий композитор жил и работал, - напомнила зампред правительства России Ольга Голодец. - И такое бережное и сакральное отношение к этому месту на нас накладывает определенные обязательства. Фестиваль требует сегодня дальнейшего развития. Сюда хотят приезжать, здесь хотят работать, учиться, здесь хотят играть, и мы надеемся, что музыкальное мероприятие выйдет на абсолютно новый уровень благодаря развитию этого замечательного места.

- Наш фестиваль в Клину стал традиционным, - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. - Огромное количество поклонников классической музыки приезжает сюда. Будущий фестивальный кластер - это не легкая прогулка, не простая задача. Но нам помогают мэтры культуры. Я очень надеюсь, что наши мечты воплотятся в жизнь.

По словам Андрея Воробьёва, участок, где могут построить будущий центр, уже определен.

После обсуждения проекта гости на аллее у дома великого композитора посадили деревья. Это еще одна красивая традиция Международного фестиваля искусств.