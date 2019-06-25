Москвичи победили на Всероссийской школьной робототехнической олимпиаде

В финале Всероссийской робототехнической олимпиады ученики из школ Москвы взяли три золотые награды. Как сообщает официальный портал мэра Москвы mos.ru, в различных категориях столичные школьники завоевали всего девять наград - три золота, три серебра и три бронзы.

Соперниками москвичей в олимпиаде в этом году стали представители из более чем 60 регионов России. За медали боролись более 500 школьников в 267 командах.

Победителей выбирали в 10 категориях — «Мобильные интеллектуальные робототехнические системы», «Манипуляционные интеллектуальные робототехнические системы», «Футбол роботов», «Интеллектуальные беспилотные автомобили», «Интеллектуальные автономные необитаемые подводные аппараты», «Интеллектуальные беспилотные летательные аппараты» и другие.

Столицу на олимпиаде представила 21 команда. Ученики школ № 1279, 1557, 1811, 2086 и школы имени Артема Боровика стали лучшими в трех категориях - в футболе роботов, творческой категории и в младшей возрастной группе основной категории.

Напомним, Всероссийская робототехническая олимпиада - это командное состязание по программированию интеллектуальных робототехнических систем. В финал выходят команды школьников, успешно преодолевшие региональный этап.

По итогам всероссийского соревнования будет составлена национальная команда. С 8 по 10 ноября в Венгрии ей предстоит выступить на Всемирной олимпиаде роботов, посвященной теме «Умные города».

В ШКОЛАХ МОСКВЫ ОТКРЫВАЮТСЯ IT-КЛАССЫ

На Всероссийской олимпиаде впервые была представлена деловая программа. Развитие образовательной робототехники обсудили представители отрасли и педагоги.

По словам директора Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, показатели выступления москвичей на Всероссийской олимпиаде заметно улучшились благодаря развитию в столице олимпиад по робототехнике, а также с ростом уровня общего образования, в первую очередь в области математики и информатики.

Помимо этого, как считает директор Центра, столичные школы теперь лучше оснащены необходимым оборудованием.

«Еще несколько лет назад Москва отставала в соревнованиях по робототехнике от лидеров - Санкт-Петербурга и Татарстана. Но нам удалось сделать мощный рывок, и теперь мы уже опережаем многих коллег», - сказал Иван Ященко.

Фишкой нового учебного года в Москве станут IT-классы. С 1 сентября они откроются в 34 столичных школах. Учреждения образования выбирали таким образом, чтобы изучать информационные технологии на высоком уровне могли дети из разных районов города.

Чтобы попасть в IT-классы, выпускникам девятиклассникам нужно пройти многоступенчатый отбор. Полученные навыки помогут ребятам освоить основы самых востребованных профессий еще до поступления в вуз. Школы, в которых появятся такие классы, выбирали с учетом мнения профильных компаний и вузов-партнеров.

В каждой школе будет IT-полигон - большое пространство для занятий программированием, прототипированием, робототехникой, моделированием, сетевым администрированием и другими дисциплинами. Для учеников привезут современное оборудование.

Партнерами проекта и разработчиками программ станут ведущие отечественные IT-компании и крупные российские вузы — Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Московский государственный технический университет имени Баумана, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Московский политехнический университет.