"Мы и выпили-то всего по глотку, но сразу вырубились": студент-лингвист Ярослав Антипов уже опознал человека, который отравил его газировкой

26-летнему Мурату Сабанову, который сейчас арестован и дает показания следователям, приписывают не менее 20 отравлений с последующим ограблением. Снотворное парень добавлял в газированные напитки и угощал ими тех, кого встречал в центре столицы.

Жертв выбирал из числа тех, кто уже был разогрет алкоголем. Иногда беднягам хватало всего одного глотка, чтобы потерять сознание. Именно так случилось с компанией молодых людей, которые 7 июня отдыхали на Чистых прудах.

В списке пострадавших три человека: фоторедактор издания The Village Людмила Чижова и двое ее друзей Даниил и Ярослав. Девушка провела в коме трое суток, парни - по 6 часов каждый. О том, что произошло в тот день, "Комсомолке" рассказал один из пострадавших Ярослав Антипов.

- Этот Мурат сам познакомился с Людмилой и Даней. А я к их компании присоединился чуть позже. Мы расположились прямо на газоне и спокойно пили пиво, которое купили в магазине неподалеку. Разговаривали о какой-то ерунде и вдруг Мурат предложил всем газировку. Я не помню точное название, но цвет был оранжевый. На улице было душно и хотелось пить. Мы все втроем по очереди сделали по одному глотку. Через несколько секунд стало плохо Дане. Он высокий, крепкий парень и вдруг на моих глазах просто рухнул на асфальт. Я испугался, что он задохнется и сразу перевернул его на бок. Только я это сделал, как тоже самое произошло с Людой. Я хотел и ей помочь, но в этот момент просто вырубился.

- Получается, что с Муратом никто из вас раньше не был знаком?

- Мы его видели впервые. Но, поймите, там такая дружелюбная атмосфера царила, что никто ничего дурного и подумать не мог. Оказывается, что никому верить нельзя.

- После случившегося вы видели Мурата?

- Да. Почти сразу после того, как меня выписали из больнице, я был в полиции и встретил его там. Оказалось, что уголовное дело за кражу против него возбудили еще до нашего случая. Но почему-то тогда его не арестовали и отпустили под подписку о невыезде. С этой справочкой на руках он продолжил травить и грабить людей.

Жертв Мурат выбирал из числа тех, кто уже был разогрет алкоголем.

- Вы уже прошли процедуру опознания?

- Да, я его узнал. Сейчас он задержан и надеюсь, что в этот раз не отвертится. Таких как мы ведь много. Мне известно о 20 эпизодах.

- Как Вы себя сейчас чувствуете?

- Мне гораздо лучше. Я вернулся к обычной жизни. Даниила тоже выписали из больницы. А вот за здоровье Людмилы мы опасаемся. Ее снова госпитализировали. Какие-то осложнения спровоцировал аппарат искусственной вентиляции легких.

Напомним, уголовное дело возбудили только спустя две недели после случившегося. Пострадавшим пришлось доказывать свою правоту и обивать пороги полицейских участков.

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