В Москве создан электронный общественный штаб по наблюдению за выборами в Мосгордуму

Сегодня, 25 июня, в Московском парламентском центре состоялось первое заседание Совета Общественной палаты столицы. Все три основных вопроса повестки касались работы Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Московской городской Думы VII созыва, которые состоятся 8 сентября этого года.

В столице сейчас проводится набор горожан, желающих стать наблюдателями на предстоящих выборах.

- Мы получили более 3 тысяч заявок от граждан, которые хотят войти в корпус наблюдателей за выборами в Мосгордуму, - сообщил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. - Хотя регистрация была открыта всего две недели назад. Это говорит об активности граждан и востребованности общественного штаба как института гражданского общества. После завершения набора аппарат Общественной палаты Москвы организует обучение наблюдателей.

На заседании отмечено, что выборы в Мосгордуму станут третьей избирательной кампанией, в которой участвуют общественные наблюдатели. Ранее такая практика применялась во время выборов Президента России и мэра Москвы в 2018 году.

- Большинство из тех, кто сейчас заявил себя в качестве наблюдателя, уже выполняли такую работу, - сказал заместитель председателя Общественной палаты, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. - Нам осталось сейчас набрать ещё примерно тысячу наблюдателей, поскольку в городе более 3600 избирательных участков, и столько же требуется наблюдателей. Плюс те, кто будет в резерве.

Как подчеркнул Алексей Венедиктов, за предыдущие две избирательные кампании на наблюдателей от Общественной палаты Москвы не поступило ни одной жалобы ни от кандидатов, ни от председателей и членов комиссий.

В этом году выборы в Мосгордуму впервые будут проводиться параллельно в виде электронного голосования в трёх избирательных округах - № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное).

- Их выбрали москвичи во время опроса в "Активном гражданине", - напомнил Алексей Венедиктов. - Общественная палата Москвы была инициатором электронного голосования, столичные и федеральные власти, Мосгордума поддержали. Пять лет назад на выборах в Мосгордуму во всех этих трех округах победили кандидаты "Единой России" с результатом, близким к 50 процентам. На втором месте во всех трёх округах были представители КПРФ с результатом, близким к 15 процентам. Разрыв огромный, поэтому это совершенно чистые площадки по электорату. По итогам выборов в Мосгордуму станет понятно, будет ли электронное голосование внедряться в дальнейшем в другие голосования.

По мнению Константина Ремчукова, подобную процедуру можно было бы применить в обсуждении программы реновации.

- Тогда все жители в электронном голосовании смогут принять реальное участие в решение проблем своего района, - сказал Ремчуков. - Ведь сейчас не все попадают на публичные слушания по реновации. А это важная для всех тема.

Как отметил Алексей Венедиктов, на выборах в Мосгордуму внутри общественного штаба по наблюдению за голосованием создается электронный штаб.

- В нем члены Общественной палаты и привлечённые эксперты будут заниматься только подсчётом голосов и наблюдением за выборами в этих трёх округах, - сказал Венедиктов. - В Москве очень редко возникают претензии на выборах, к примеру, на выборах мэра всего порядка по 8 участкам из 3600 были получены замечания. Но это уже наработанная система. А с электронным голосованием пока непонятно, как все будет действовать.

По его словам, в июле в столице пройдёт 2 этапа тестирования системы электронного голосования - 5, 10 и 11 июля. На этой платформе штаб Общественной палаты с помощью студентов-добровольцев проведет выборы студсовета. Это позволит отработать все процедуры электронного голосования.

- На втором этапе мы откроем возможность для хакеров, хоть российских, хоть зарубежных, или военных специалистов, взломать систему электронного голосования, - сообщил Алексей Венедиктов. - С 11 июля после подведения итогов работы системы и до 22 июля, то есть десять дней, все желающие могут тестировать систему электронного голосования. Приз тем, кто ее взломает, поднимается с ранее объявленных 1 миллиона рублей до 1,5 миллиона рублей.

В конце июля штаб Общественной палаты доложит Мосгоризбиркому о результатах тестирования системы. Если выяснится, что в ней есть уязвимые места и необходимо дополнительное тестирование, тогда ее будут дорабатывать и заново тестировать.

- В электронный штаб, кроме членов Общественной палаты Москвы, предлагается пригласить тех, кто ранее участвовал в формировании электронного голосования - представителей Центризбиркома, Госдумы, Общественной палаты России, Минкомсвязи, Мосгордумы и департамента информационных технологий Москвы, а также консультанты по системе голосования из университета имени Баумана, - отметил Алексей Венедиктов. - Мы приглашаем, пусть участвуют в этом эксперименте, он должен быть открытым.

Помимо этого, по предложению штаба Общественной палаты Москвы за тестированием и работой системы электронного голосования смогут проследить также представители партии "Яблоко".

- В трёх округах, где проводится эксперимент, партия не выдвинула своих кандидатов, возражая против системы электронного голосования, - пояснил Венедиктов. - Поскольку партия никак не заинтересована в этом голосовании, мы предлагаем пригласить для наблюдения специалистов от этой партии. Кроме того, участвовать в наблюдении смогут и представители движения "Голос" и Пиратской партии, которые ранее также выступали против электронного голосования.

По сути, электронный штаб по наблюдению за выборами в Мосгордуму уже сегодня, сразу после создания, начал свою работу.