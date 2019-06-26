«За 5 лет на 43% снизили смертность в ДТП»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв принял участие в Госсовете по развитию автодорог

Владимир Путин провел сегодня в Кремле Госсовет по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги». Речь шла о том, как повысить эффективность строительства дорог, качества их ремонта и содержания.

- Для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу, - заявил Президент. - И не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года. Это даст возможность дорожным строителям планировать работу «вдолгую», загодя приобретать дорогостоящую технику, резервировать строительные материалы, вкладываться в специалистов и новые технологии.

Напомним, дорожная сеть Московской области - одна из самых больших в стране. Сейчас это уже более 41 тысячи километров дорог. Общаясь после заседания с журналистами, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что благодаря комплексному обустройству и развитию трасс, регион смог существенно сократить смертность в результате автоаварий.

- В рамках Указа Президента за последние 5 лет мы практически на 43% снизили смертность в ДТП, - сказал губернатор. - В этом году идем хорошим темпом - минус 10% по сравнению с 2018 годом.

По словам Андрея Воробьёва на всей территории области развернута масштабная работа - на опасных участках дорог, где периодически фиксируются аварии, полосы разделяются отбойниками, устанавливается освещение, строятся надземные и подземные переходы.

- То есть, мы делаем все, о чем говорил сегодня Президент, - отметил Андрей Воробьёв. - В рамках Президентской программы развития Московского транспортного узла мы делаем переезды, расширяем дороги. Я очень надеюсь, что это замечают наши жители.

В нынешнем году в Подмосковье планируют отремонтировать в общей сложности 466 дорог регионального значения, построить 57 километров новых дорог, 7 мостов и путепроводов.

«В числе наиболее значимых проектов - ввод транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске, строительство «Западного объезда г. Сергиев Посад», - сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Московской области. - До конца 2019 года будет завершен 1 этап интеллектуальной транспортной системы на Волоколамском шоссе».

КОНКРЕТНО

За 5 лет в Московской области построили:

34 региональные дороги,

19 мостов,

16 путепроводов,

7 развязок.

Также отремонтированы 13,5 тыс. км дорожного полотна.