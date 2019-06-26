Новые аномалии погоды: Москву ждет рекордно низкое атмосферное давление

Лето 2019 в Москве хоть и удивило необычной жарой с самого начала июня, но ни одного температурного рекорда пока не побило. Скорее всего, первый летний рекорд погоды установит вовсе не температура, а атмосферное давление. Сейчас оно стремительно падает и в ближайшие дни будет экстремально низким.

В среду, 26 июня, погода в Москве резко изменилась - после трёх с лишним сухих недель (с начала месяца выпало лишь 17% положенных по климатическим нормам осадков) зарядил ливень. Принес его мощный циклон с северо-запада.

Циклон, напомню, это атмосферный вихрь с низким давлением в центре. И в Москве с его приближением атмосферное давление начало резко падать. Утром 26 июня оно было повышенным - 756 мм рт.ст., к 18 часам понизилось до 751 мм рт.ст.. Это всё ещё выше нормы, она в июле составляет 746 мм.

В четверг, 27 июня, давление упадёт до 738 мм рт.ст., а в пятницу, 28 июня, до 730 мм, поделились с "КП" прогнозом в Московском метеобюро. За всю историю метеонаблюдений минимум давления для 28 июня - 732 мм рт.ст. Держится рекорд с 1956 года, больше 60 лет.

Такие перепады неблагоприятны для москвичей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в первую очередь для гипотоников и гипертоников. Но и у здоровых людей при аномально низком атмосферном давлении возможна слабость, сонливость, головокружение.

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Июнь-2019 в Москве аномально жаркий - средняя температура первых трех недель месяца на 4 градуса выше климатической нормы. Нынешний июнь точно войдет в число самых тёплых за все 140 лет, что ведутся наблюдения за погодой в столице (подробности).