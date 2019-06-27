Сказочный квест, выращивание редиски и минидиско: что ждет дошколят летом?

С наступлением лета у родителей возникает вопрос, чем занять ребенка в теплые месяцы. Особенно если он дошкольного возраста, и бабушек с дедушками поблизости нет. В этом случае на помощь приходят дошкольные учреждения, которые продолжают работать в течение всего лета в своем привычном режиме – с 7 до 19 часов. Каждое из них предлагает для малышей увлекательные программы, чтобы они провели лето с пользой.

Минидиско

Минидискотеки для малышей еженедельно устраивают в дошкольных учреждениях школы №1788. В течение получаса под ритмичную музыку ребята вместе с ведущим выполняют танцевальные движения, а в перерывах между песнями отвечают на вопросы. Каждое такое музыкальное мероприятие посвящено определенной теме – дошколята делятся, например, своими знаниями о лете и о своей стране.

«Впервые мы организовали минидиско в мае на традиционном пикник-концерте в школе. Родителям и детям очень понравилось идея, поэтому было принято решение проводить такие мероприятия на регулярной основе, – рассказала учитель начальных классов, педагог-организатор школы №1788 Анна Дынкина. – Дети и родители в полном восторге от минидиско. Как правило, к концу мероприятия вместе с дошколятами танцевать начинают мамы и бабушки. Царит атмосфера веселья и радости, которая дает позитивный заряд на весь день».

Принять участие в танцевальном мероприятии могут все желающие. При этом не обязательно быть воспитанником садика.

Тематические недели

Каждая неделя в столичных детских садиках посвящена определенной теме, в рамках которой организуют различные викторины, конкурсы, спортивные эстафеты и праздники. Причем в хорошую погоду все мероприятия проводятся на свежем воздухе.

«В начале лета мы проводили неделю, приуроченную ко дню рождения величайшего русского поэта – Александра Сергеевича Пушкина. Ребята читали стихи, вместе с воспитателями делали костюмы сказочных персонажей из произведений писателя, а затем участвовали в празднике. Там собрались и шамаханская царица, и кощей бессмертный, и сказочная белка с золотыми орешками и другие герои сказок», – поделилась сотрудник школы №1788 Наталия Васильева.

В июле малышей школы №1788 ждет День Нептуна с русалкой, звездочетом и брадобреем, а также квест по сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». А в дошкольном учреждении школы №2107 запланированы зоологическая неделя, неделя юмора и неделя экспериментов.

«В рамках недели экспериментов на территории сада мы организуем аквазоны, площадки с песочной терапией и арт-терапией для детей с особенностями развития. И поскольку лето – это благоприятное время для проведения оздоровительной работы, то будет организована неделя спортивных игр и забав с квестами», – отметила старший воспитатель школы №2107 Ольга Янченко.

Помимо этого, летом, как и в течение всего учебного года, для дошколят проводят музыкальные, спортивные, художественно-творческие и другие познавательные и развивающие занятия.

Экоплощадки

Необычные экологические занятия на свежем воздухе проводят в дошкольном учреждении школы №2107. На территории оборудован огород, где ребята вместе с воспитателями выращивают овощи, зелень и цветы.

«Весной ребята сажают растения, ухаживают за ними, а летом мы собираем урожай. То есть дети имеют возможность наблюдать весь период роста растений от зернышка до плода», – рассказала старший воспитатель школы №2107 Ольга Янченко.

Воспитанники младших групп выращивают лук, редиску, а ребята постарше – растения, требующие более тщательного ухода: цветы, зелень, клубнику, помидоры и т.д. «Это помогает расширить знания ребят о растительном мире, развить творческие и познавательные способности, а также сформировать бережное отношение к природе», – подчеркнула Ольга Янченко.

Экологические занятия на собственных огородах проводят во многих столичных школах, в том числе в №№1411, 1494, 1558, 962, 1415, 1381, школе Глория и других.

«Такие занятия способствуют развитию любознательности и наблюдательности у детей, а также помогают лучше познать растительную жизнь, ведь не у всех есть дачи. У меня раньше старший сын, который уже учится в школе, обожал экоуроки, а сейчас младший сын, которому пять лет, в восторге от этих занятий. Думаю, что большинство родителей благодарны педагогам за эти познавательные занятия», – отметила мама дошкольника школы №1539 Юлия Любич.