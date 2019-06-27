Моржи поневоле

Бесплатная медпомощь, о которой вы не знали: эксперты рассказали о главных правилах, как качественно лечиться по полису ОМС

«Комсомолка» провела конференцию, где ведущие специалисты разложили по полочкам все последние нововведения для пациентов, врачей и пояснили, как воспользоваться своими правами на практике