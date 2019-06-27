2019-06-27T17:44:50+03:00
Общество

Моржи поневоле

МОЭК за долги начал отключать горячую воду
Ксения БОГДАНОВА
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МОЭК за долги начал отключать горячую воду.Теплоснабжающая организация Москвы - МОЭК - начала отключать горячую воду за долги. Из-за систематических неплатежей введено ограничение на поставку горячей воды 191 организации на территории Москвы.

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Теплоснабжающая организация Москвы - МОЭК - начала отключать горячую воду за долги. В очередной список должников попали крупные офисные центры. Их просроченная задолженность за отопление и горячее водоснабжение составляет более 3,2 млн рублей. «Полное ограничение подачи ресурса - крайняя мера, применяемая к злостным неплательщикам», отмечает представитель МОЭК Александр Филиппов, - "Сначала МОЭК со всеми неплательщиками проводит переговоры по урегулированию долга. В случае, если потребитель добровольно не начинает гасить задолженность, и размер долга превышает 2 месяца по тепловой энергии и 3 месяца по горячей воде – могут применяться меры по ограничению подачи ресурса». На сегодняшний день МОЭК из-за систематических неплатежей ввел ограничение на поставку тепловой энергии и горячей воды 191 организаций на территории Москвы. Суммарная задолженность данных компаний-неплательщиков за поставленную тепловую энергию и горячую воду составляет более 225 млн рублей. Еще более серьезной проблемой для МОЭК являются неплатежи управляющих компаний, обслуживающих жилые дома. «Ситуация, когда жители платят, а управляющая компания не отдает эти средства в МОЭК, к сожалению, очень распространена. Простой пример для того, чтобы представить масштаб проблемы: сумма, которую задолжали два самых крупных неплательщика УК «Юни-Дом» и УК «Дом-Мастер», равна примерно половине летней ремонтной программы МОЭК (порядка 2-х млрд. рублей). Эти средства нам сейчас особенно необходимы - за короткий срок мы должны подготовить системы теплоснабжения для безаварийной работы зимой», - отмечает представитель МОЭК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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