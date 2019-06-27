2019-06-27T18:22:03+03:00
Общество

Сколько будут платить москвичи за "коммуналку" с 1 июля

Тарифы поднимутся только на некоторые услуги
Светлана ВОЛКОВА
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С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в столице вырастут в среднем на 4,8 процента.С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в столице вырастут в среднем на 4,8 процента.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В ближайший понедельник, 1 июля, тарифы на услуги ЖКХ в столице вырастут в среднем на 4,8 процента. При этом жилищные услуги - содержание и ремонт жилья, соцнайм и взнос за капремонт - останутся прежними. Платежки с новыми, повышенными суммами начнут приходить москвичам уже в двадцатых числах июля. Все льготы на квартплату сохраняются. Публикуем новые цены.

Примечание.

* Норма площади жилья, по которой начисляют плату за содержание и ремонт, состоит из социальной нормы площади жилья для семьи определенного состава (см. ниже) плюс 7 квадратных метров на каждого зарегистрированного на этой площади. Социальная норма площади:

- для одиноко живущего человека - 33 кв. м общей площади жилья;

- для семьи из двух человек - 42 кв. м общей площади жилья;

- для семьи из трех и более человек - 18 кв. м общей площади жилья на каждого члена семьи.

Плату сверх норм берут с владельцев двух и более квартир.

Согласно постановлению правительства Москвы № 571-ПП от 29.11.11 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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