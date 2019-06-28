Общественная палата Москвы и Мосгоризбирком будут сотрудничать

Выборы состоятся 8 сентября 2019 года по 45 одномандатным округам.

- Это беспрецедентное соглашение. Его цель - дальнейшая реализация закона о контроле, и на уровне Общественной палаты еще одна функция - это народный контроль. Конкретные формы мы согласовали, и я уверен, что Общественная палата Москвы и Мосгоризбирком проведут совместную работу успешно, - прокомментировал событие председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, подчеркнув, что сотрудничество повысит уровень доверия москвичей.

По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, на протяжении многих лет Мосгоризбирком тесно сотрудничает с Общественной палатой Москвы по разным вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов.

- Сейчас у нас стоят новые задачи. Это совместная работа с привлечением специалистов Общественной палаты и участие их в рабочих группах Московской городской избирательной комиссии на этапах проверки сбора подписей и регистрации кандидатов, - отметил он.

Что важно, члены Общественной палаты будут участвовать во всех мероприятиях Мосгоризбиркома, связанных с подготовкой и проведением эксперимента по электронному голосованию. Оно пройдет в трех округах, которые были выбраны москвичами на портале «Активный гражданин». Это округ №1: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино и Старое Крюково (Зеленоград), №10: Бибирево, Лианозово и Северный, №30: Чертаново Центральное и Южное.

Члены Общественной палаты также будут участвовать в заседаниях, посвященных регистрации кандидатов и обмениваться информацией о решениях окружных избирательных комиссий.