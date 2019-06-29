Выпускной в Московском государственном университете пищевых производств: фуд-корты и ярмарка вакансий

Самый ответственный день для выпускников в Московском государственном университете пищевых производств решили провести необычно, так сказать, по-инновационному. Для них 29 июня в стенах университета организовали большой гастрономический фестиваль Food Fest. Посетить праздник могли все желающие, тем более что молодые кондитеры угощали свежей выпечкой и блинами. В гости пришли заместитель министра науки и высшего образования Александр Степанов, заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев и префект САО Владимир Степанов.

- Мы привлекли на это мероприятие профессионалов, которые определяют политику в сфере биотехнологий, питания, производства, переработки продуктов, - сказал на открытии фестиваля заместитель министра науки и высшего образования Александр Степанов. - Национальные проект образования начинает действовать. Мы видим, как преобразился университет, какие появились лаборатории.

Свою деятельность в рамках мероприятия представили около 20 исследовательских институтов, 30 отраслевых ассоциаций и союзов. Но и выпускникам вуза было чем похвастаться, они показали Glass Motion - нейросетевую систему распознавания позы человека и оценивания правильности выполнения спортивных упражнений, топографическую карту рельефа с использованием технологии дополненной реальности, уникальный технологический тренажер-симулятор и пищевой 3D-принтер. Также презентовали «умный стол», который сам охлаждает ноутбук, заряжает телефон без проводов, подогревает кофе до заданной температуры и имеет мощную беспроводную аудиосистему.

Студенты показали свои уникальные работы и даже угостили всех желающих продукцией!Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

- Наш вуз единственный, который подготавливает специалистов для пищевой и перерабатывающей промышленности страны. Выпускной у нас нестандартный, он проходит в режиме Всероссийского агропромышленного форума, в котором приняли участие более 100 предприятий-лидеров отрасли агропромышленного комплекса, более 2000 гостей, - рассказал Михаил Балыхин, доктор экономических наук, ректор Московского государственного университета пищевых производств. – Мы создали площадку, чтобы студенты показали свои уникальные работы и даже угостили всех желающих продукцией, которая производится в нашем университете.

Непосредственно на выпускном многим студентам вместе с дипломами вручали и трудовые книжки. Александр Мезяк, например, получил трудовое предложение от компании «Dantex», которая занимается холодильными установками. А будущие студенты могли пообщаться с выпускниками и преподавателями, представителями Приемной комиссии в рамках «Дня открытых дверей». Также посмотреть кафедры, технопарк, пивоварню и кухни, где учатся готовить.

- Мне понравилась медийная кухня. Не знал, что телевизионные кулинарные шоу снимают здесь. Нас угостили чебуреками с сыром и даже рассказали рецепт, надо попробовать дома приготовить. Еще нас угостили пивом, - поделился впечатлениями будущий повар Андрей Смирнов из Москвы.

На базе университета создана мини-пивоварня, где ежедневно производят 400-500 литров пива с символичным названием «Студенческое».

- Продукция не идет на продажу, мы только дегустируем и исследуем пиво. Важно, что студенты могут увидеть весь технологический процесс создания пива: брожение, дображивание, разлив в бутылки. Этот опыт в будущем пригождается при открытии собственных пивоварен, - говорит генеральный директор научно-производственного центра «Новые технологии солода и напитков» Андрей Хныкин.

Важным событием для университета в этот день стало и открытие федерального сертификационного центра "Экспертиза качества сырья и безопасность продуктов питания". В нем расположили несколько лабораторий: микробиологических исследований, физико-химических исследований, изотопных исследований, нанолаборатория, ПЦР лаборатория. Таких центров во всей России меньше десяти.

В университете открылся федеральный сертификационный центр "Экспертиза качества сырья и безопасность продуктов питания".Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

- Задачи Центра исследования пищевого сырья и продукции на соответствие требованиям качества и безопасности. Мы уже тестировали мед, сахар, алкогольные напитки. С помощью специального оборудования есть возможность узнать состав продуктов и географию их происхождения, - рассказал Михаил Ганин, инженер-химик Московского государственного университета пищевых производств.

В будущем в этом центре компании и частные лица смогут проверить продукцию и сырье, а значит отличить натуральный мед от искусственного, творог от творожного продукта, а также узнать секреты выбора качественной колбасы и минеральной воды.