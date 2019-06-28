Столица борется с наркоманией

Во всем мире в последнюю неделю июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В Москве, как и по всей России, активно решают одну из острых проблем современного общества. Этим занимаются не только полицейские и другие силовые ведомства, но и медики. О работе столичной наркологической службы Департамента здравоохранения Москвы рассказали ее руководители и общественники.

ТЕХНОЛОГИИ СТОЛИЧНЫХ ВРАЧЕЙ ВОШЛИ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕЧЕБНЫЙ СТАНДАРТ

В нашей стране единственным учреждением, которое оказывает наркологическую помощь и одновременно ведет научную работу, стал Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города.

- Ежегодно мы наблюдаем устойчивое снижение заболеваемости наркоманией, - отметил Евгений Брюн, главный внештатный специалист - психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Москвы, президент Российской наркологической лиги, директор Московского научно-практического центра наркологии. - В 2018 году в наркологической службе города зарегистрировано 23 887 больных синдромом зависимости от наркотиков, годом ранее - 27 044 больных.

Во многом, по мнению специалистов, этому способствует профилактическая работа. Столичные врачи формируют лечебную субкультуру, то есть из выздоравливающих больных создают особую среду для общения. Раньше больной, выходя из клиники, оставался в пустоте, в одиночестве, что приводило к срывам и возврату к наркотикам. Теперь эти люди оказываются рядом с такими же, уже давно излечившимися, которые поддерживают друг друга.

В 2018 году эта московская технология стала основой для разработки Всемирной организацией здравоохранения международного стандарта лечения наркомании.

Столичные врачи продолжают внедрять новые методы. В скором времени в городе запускается программа помощи пожилым людям, когда-то принимавшим наркотики и сейчас нуждающимся в паллиативной помощи.

МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ СПОРТ И КАРЬЕРУ

Медикам помогают и общественники. С 2011 года в нашей стране работает Российская наркологическая лига, под эгидой которой проводятся акции против наркомании.

- Одним из новых проектов лиги станет фотоконкурс «Мы выбираем жизнь!», который проводится в России с 26 июня по 18 сентября этого года, - сообщил Владимир Якушев, вице-президент Российской наркологической лиги. - Свои работы могут присылать все желающие. Условия конкурса - на сайте лиги (www.r-n-l.ru).

По наблюдениям экспертов, в последние годы происходит реальное снижение спроса на наркотики. Оздоровление населения происходит в основном за счет молодых людей. Поколение Z практически не имеет пагубных привычек. Молодежь получает удовольствие от других вещей - занятий спортом, карьерных достижений и материального благополучия.

Научные разработки московских врачей дают родителям дополнительную возможность избавить своего сына или дочь от наркозависимости. В столичном научно-практическом центре наркологии по генетическому анализу слюны ребенка в возрасте 3 - 6 лет могут изучить особенности личности. Затем специалисты составляют рекомендации по воспитанию, возможным психологическим сложностям при взрослении ребенка и способам их преодоления, а также рискам для здоровья.

Как отмечают врачи, в основе наркозависимостей всегда лежит совокупность разных факторов, их лечение - также комплекс принимаемых мер. Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что именно такой подход дает высокий шанс на полное выздоровление.