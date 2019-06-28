Секреты успешной сдачи ЕГЭ от московских отличников

Выпускники столичных школ из года в год демонстрируют высокие результаты на Едином государственном экзамене, успешно справляясь даже с самыми сложными заданиями. За отличными оценками стоят годы прилежной учебы, победы на олимпиадах и конкурсах. А еще желание учиться и узнавать что-то новое. Вся система московского образования как раз нацелена на то, чтобы ребятам было интересно в школе. Те огромные возможности, которые столица даетмолодежи, позволяют выпускникам поступить в вуз своей мечты, получить необходимую городу специальность и затем найти хорошую работу.

По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, в столице многое делается для развития образования. И результаты московских выпускников на ЕГЭ это подтверждают.

Окончательные итоги Единого госэкзаменаподведут после 1 июля. Но уже сейчас известно, что 300 максимальных баллов по трем предметам по всей стране набрали только тридцать 11-классников. В их числе выпускники Бауманской инженерной школы № 1580 Мария Ковалева и Артем Полянский. А Анастасия Андрюнина из школы № 1517 - единственная в России, кто получила 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку. Ребята поделились секретами успешной сдачи экзаменов с читателями «Комсомольской правды».

Математика, черлидинг и Джек Лондон

Мария Ковалева из школы № 1580 – уникальный пример сочетания гуманитария и технаря. Она сдала на 100 баллов сразу три экзамена: русский язык, математику и физику. Свое будущее она связывает именно с царицей наук – планирует поступать в МГУ имени М.В. Ломоносова или Высшую школу экономики, заниматься теоретической наукой и стать ученым-математиком.

«В нашей школе программа обучения намного сложнее, чем ЕГЭ, поэтому экзамен кажется проще. Но здесь главное не расслабляться, не волноваться и сконцентрироваться, чтобы успешно выполнить задания. Будущим выпускникам я бы посоветовала углубленно заниматься теми предметами, которые они собираются сдавать. И заранее потренироваться на заданиях прошлых лет, которые есть в «Московской электронной школе», - поделилась советом Мария.

Сдать ЕГЭ на «отлично» ей, как оказалось, помогли не только знания, собранность и уверенность в себе, но и… Джек Лондон. Это один из любимых писателей Марии. Как раз накануне экзамена она прочитала его роман «Мартин Иден», который смотивировал выпускницу на успех.

«Главный герой романа - матрос, полюбив девушку, смог сам получить хорошее образование, показать свои способности и стать известным писателем благодаря своему упорному труду. Это меня очень вдохновило», - рассказала выпускница школы № 1580.

А еще своим примером Маша разрушает стереотип, что все отличники только за учебниками сидят. Она кандидат в мастера спорта по черлидингу, в свое время также занималась художественной гимнастикой и классической хореографией.

Физика, фортепиано и водопровод своими руками

Артем Полянский из школы №1580, как и Мария Ковалева, сдал физику, математику и русский язык на высший балл. Хотя, как победителю олимпиады «ФизТех» ему достаточно было получить на ЕГЭ по физике 75 баллов, чтобы без проблем поступить в МФТИ имени Н.Э. Баумана. Но как можно подвести учителей и школу?

«Чтобы сдать экзамен на высший балл, не нужно зацикливаться только на ЕГЭ. Нужно овладеть знаниями, выходящими за пределы школьной программы. И важно сохранять интерес к предмету. А для этого надо понимать, зачем ты это делаешь», - говорит Артем.

Справиться с волнением непосредственно перед экзаменом ему помогало общение с одноклассниками на отвлеченные темы. А на самомэкзамене выпускник просто абстрагировался и думал только о задании.

Сейчас Артем собирается поступать в МФТИ и планирует связать свою жизнь с физикой.

Будучи человеком разносторонним, он окончил с красным дипломом музыкальную школу по классу фортепиано, и хоть редко, но садится за клавиши. Увлекается химией. Любит гулять по Москве и общаться с людьми.

Будущему физику нравится все делать своими руками. Он получает удовольствие от работы с металлом и по дереву. У него на даче даже токарный станок есть. Кстати, электричество и водопровод на свою дачу провел именно Артем.

Иероглифы, картины маслом и финансовое право

В этом году в перечне предметов по ЕГЭ появился китайский язык. Во всей стране его сдавали 65 человек. И только один из них получил максимальные 100 баллов. Это выпускница столичной школы № 1517 Анастасия Андрюнина.

Любовь к этому восточному языку, который считается одним из самых сложных, у нее появилась с начальной школы, когда девочка побывала в Китае. С тех пор ей нравится писать иероглифы.

Как и любой выпускник Анастасия испытывала волнение перед экзаменом. Единственное, что спасало - это уверенность в своих знаниях.

«К ЕГЭ по китайскому я начала готовиться сразу, как узнала о нем. Школьных занятий мне вполне хватало, ведь у нас в неделю по пять уроков китайского языка. Мой совет будущим выпускникам: для того чтобы сдать экзамен по иностранному языку, нужно чаще общаться с носителями, смотреть фильмы и слушать песни на этом языке», - рассказала 100-балльница.

Свое отличное знание иностранноговыпускница подтвердила, став призером всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку и евразийской олимпиады МГЛУ.

После школы она собирается поступать в РУДН на юридический факультет, заниматься административным и финансовым правом, чтобы стать специалистом в области международной экономики и укреплять связи с Китаем. А всвободное от учебы время Анастасия любитрисовать маслом и готовить.

ТОП-5 самых популярных предметов по выбору на ЕГЭ-2019*

Россия

• Обществознание – сдавали 315 тыс. выпускников

• Физика – 139 тыс.

• Биология – 124 тыс.

• История – 103 тыс.

• Химия – 89 тыс.

Москва

• Обществознание – сдавали 29 тыс. выпускников

• Английский язык – 17 тыс.

• Информатика и ИКТ – 10 тыс.

• Физика – 10 тыс.

• Биология – 9 тыс.

*По итогам основного периода ЕГЭ без учета резервных дней