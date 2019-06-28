Флагману «Мои документы» в ЮЗАО исполнился год

Сегодня, 28 июня, первую годовщину работы отмечает флагманский офис «Мои документы». Он размещается на третьем этаже торгово-развлекательного центра «Спектр» в Юго-Западном округе. Разные необходимые услуги за это время получили более 158 тысяч москвичей. Причем посетители могут воспользоваться еще и дополнительными сервисами. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы mos.ru.

Одной из самых популярных госуслуг во флагманских офисах стала регистрация транспортного средства. С помощью предварительной записи через mos.ru или портал госуслуг москвичам проще выкроить удобное время для визита в офис. К примеру, во флагмане ЮЗАО за прошедший год эту услугу заказали более 29 тысяч раз.

А среди дополнительных сервисов в офисе «Мои документы» в ЮЗАО самыми востребованными стали услуги медицинского кабинета «Мое здоровье». За год к специалистам обратились около трех тысяч человек. Сервис «Мое фото» потребовались около 2 тысячам москвичей, «Мой нотариус» - более 1,5 тысячи жителей. Теперь заявителям намного комфортнее получать госуслуги.

Во флагманах есть терминалы безналичной оплаты. В зале ожидания и специальных переговорных желающие могут заполнить документы, поговорить по телефону и зарядить гаджеты. Если посетители приходят сюда с ребенком, то его можно оставить в детской игровой зоне.

Напомним, флагманские офисы работают с 10.00 до 20.00. Первый в Москве и России флагманский центр госуслуг открылся в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити» в январе прошлого года. В первый месяц сюда за госуслугами пришли более 5,5 тысячи человек, а сейчас таких насчитывается уже около 50 тысяч.

Центры госуслуг работают в каждом районе Москвы с 2011 года. Они сменили 1200 приемных разных органов власти. В МФЦ можно получить более 170 госуслуг, к примеру, оформить свидетельство о рождении, паспорт, СНИЛС, ИНН, водительские права, согласовать перепланировку и многое другое. Отметим, что Москва сейчас является единственным в мире городом, где госуслуги можно получать с 8.00 до 20.00 семь дней в неделю. При этом среднее время ожидания в очереди составляет не более 3 минут.