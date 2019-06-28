2019-06-28T17:04:05+03:00
Общество

Пешеходная зона около храма Христа Спасителя: Амфитеатры, причал и лифты для спуска к воде

К 2020 году в центре столицы появится новое место для отдыха
Светлана ВОЛКОВА
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Фото: stroi.mos.ruФото: stroi.mos.ru
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В пешеходной зоне около храма Христа Спасителя между Берсеневской и Якиманской набережными проведут масштабную реконструкцию. Проект одобрен жителями на публичных слушаниях. Окончательно его собираются утвердить до конца октября.

Пешеходное пространство площадью 2,1 гектара обустроят одновременно с ремонтом Патриаршего моста длиной 300 метров.

«Там появятся культурный центр, амфитеатры, причал вдоль Болотной набережной, лестница и лифты для спуска к воде», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 28 июня, на своей страничке в Твиттере.

Около Патриаршего моста уберут устаревший лифтовой вестибюль. Рядом построят новые лестницы и три лифта для инвалидов и мам с колясками. После реконструкции горожане смогут прогуляться по удобному и красивому маршруту от Берсеневской набережной около храма Христа Спасителя, далее по Патриаршему мосту через Москву-реку, через Водоотводной канал и на Якиманской набережной.

Проект планировки пешеходной зоны между храмом Христа Спасителя и Якиманской набережной в центре столицы прошел публичные слушания. Фото: stroi.mos.ru

Проект планировки пешеходной зоны между храмом Христа Спасителя и Якиманской набережной в центре столицы прошел публичные слушания. Фото: stroi.mos.ru

Пешеходную зону моста украсят композициями из декоративных растений. Около ограждения поставят лавочки и дополнительные фонари. Вдоль Болотной набережной появится спуск-причал к воде. На соседней с Патриаршим мостом площадке откроют три общественно-культурных центра площадью 5,7 тысяч квадратных метров. Под мостом разместятся выставочные и музейные экспозиции, творческие мастерские, фитнес-центры, бары и кафе. Полностью ремонт планируют завершить в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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