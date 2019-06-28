В понедельник опять +25: С началом июля в Москву вернется лето

У природы, может, и нет плохой погоды. Но и нормальной тоже больше нет. В июне 2019 года видим как раз то, о чем предупреждали климатологи: из-за глобального потепления погода становится экстремальной, резко меняющейся из крайности в крайность, из одной аномалии в другую.

Первый летний месяц три с лишним недели удивлял необычной жарой – средняя температура июня на 4 градуса выше, чем обычно. И он точно будет в пятерке самых теплых июней за всю историю метеонаблюдений.

Еще одна аномалия: за первые 25 дней лета выпало лишь 17% месячной нормы осадков. Но все резко изменилось в среду, 26 июня. Как начало лить, так и льет без перерыва уже третьи сутки. Потоп и похолодание принес мощный циклон из Скандинавии. И не только в Москву, кстати – так же мокро, промозгло и ветрено сейчас практически на всей Европейской территории России, от Ленинградской области и Карелии до Смоленской и Воронежской областей. Во всех этих регионах еще совсем недавно стояла аномальная жара – подарок гигантского антициклона. Сейчас ему на смену пришел столь же мощный ненастный циклон. Вчера центр его был как раз над Московсковой областью. А зной рекордный теперь в Европе, Франции, Германии, Испании - там под +40.

Но вернемся в Москву. Дожди хоть и сильные и долгие, но не рекордные – ни по интенсивности, ни по продолжительности. В четверг больше всего воды досталось подмосковному Новому Иерусалиму - 65 мм, 90% месячной нормы за сутки! В мегаполисе выпало вдвое меньше - 27 мм. В ночь на пятницу самым мокрым местом области был Павловский Посад (30 мм осадков), а также Шереметьево (23 мм).

Но один погодный рекорд июнь-2019 все же побил. Циклон, напомню, это атмосферный вихрь с низким давлением в центре. И в Москве с его приближением атмосферное давление начало резко падать. В пятницу достигло “дна” - отметки в 728 мм рт. ст. До сих пор минимум давления для 28 июня был 732 мм рт.ст. Держался рекорд с 1956 года, больше 60 лет.

Долго ли еще столица будет напоминать деревню Гадюкино? До субботнего вечера, прогнозируют синоптики Московского метеобюро. На субботу придется и пик похолодания, предупреждают в центре “Фобос”. Днем всего +11...+13 градусов, как в сентябре! Опять же не рекорд, но редкость – такая температура в конце июня бывает лишь раз в 18 лет.

С воскресенья погода начнет налаживаться. Потеплеет до +21 Дожди еще возможны, но короткие и в основном в Подмосковье, в мегаполисе, скорее всего, обойдется без осадков.

А на следующей неделе снова лето! В понедельник и вторник, 1 и 2 июля, Гидрометцентр России обещает +25 градусов, хотя и с короткими дождями. В среду, четверг и пятницу прохладнее, 21...+22. А в следующие выходные опять +25. И опять с кратковременными дождями. Пока вроде бы без ливней, зноя и прочих аномалий. Неужели и нормальная погода еще бывает?