Москва становится комфортнее для старшего поколения

Многим московским пенсионерам сегодня не сидится дома с внуками. В скором времени возможностей для активной интересной жизни станет ещё больше. Недавно Департамент труда и социальной защиты населения Москвы представил на Форуме социальных инноваций новый проект "Мой социальный центр" - публичное пространство для горожан старшего поколения и их семей. Первых участников проекта уже готов принимать пилотный центр на северо-востоке столицы. До конца года такие площадки планируют запустить еще в девяти районах города.

Модернизация и строительство социальных объектов в разных районах столицы в полной мере отражает суть программы "Мой район". Во всех районах Москвы нужно обеспечить высокий уровень социального обслуживания. По инициативе мэра Сергея Собянина программа "Мой район" призвана улучшить все сферы жизни, в том числе и в социалке.

- В городе появились новые социальные программы, например "Московское долголетие" и медицинский патронаж на дому, - сказал Сергей Собянин. - В ближайшие годы проведем полную модернизацию центров социального обслуживания. Фактически они должны стать местными клубами для встреч и общения пожилых людей.

Важно, чтобы москвичи независимо от места проживания получали качественную соцпомощь. Даже в таких, казалось бы, мелочах вроде возможности переждать жаркую погоду в комфорте. Для этого летом в 37 центрах соцобслуживания и их 96 филиалах в Москве работают "комнаты прохлады". Мы узнали, как ещё улучшается социалка в районах города.

ВСТРЕЧАЕМСЯ В ПАРКЕ

Около метро "Селигерская" в Бескудниковском районе столицы откроется центр социального обслуживания людей преклонного возраста. Под него отдадут комплекс зданий бывшей автоматической телефонной станции (АТС) площадью более 3,5 тысяч квадратных метров.

Будущий центр находится в удобном месте. Вокруг - парк имени Святослава Федорова, в пяти минутах - станция метро. Внутри здание тоже комфортное, со свободной планировкой, несколькими входами, а также прямыми коммуникациями. Сама территория бывшей АТС огорожена, и здесь уже есть парковка.

НАЧИНАЕТСЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ

Жители старшего поколения уже окружены заботой в территориальном центре социального обслуживания "Зюзино" отделение "Черемушки" в районе Черемушки.

"У нас несколько отделений, например, в одном из помещений находятся отделение социальной реабилитации для инвалидов и пенсионеров и столовая, - говорит заведующая филиалом Дания Красильникова. - Даже есть комната релаксации с аквариумом и мерцающими светильниками. Наши молодые инвалиды любят здесь отдыхать. Посидят, а потом поют в караоке".

У одной из постоянных посетительниц центра, жительницы района Натальи Бахтуриной здесь началась новая жизнь. "Я вышла на пенсию, но скучать на диване перед телевизором не собиралась, - говорит Наталья. - В нашем центре комфортно, приятные сотрудники и много полезных услуг. Я участвую в проекте "Московское долголетие", прохожу спортивные марафоны, все это даёт заряд и мотивирует".

А некоторым москвичам требуется особая поддержка. В планах социальной службы - создание системы долговременного ухода, объединяющей соцработников, врачей и специалистов паллиативной помощи.

ИНВЕСТОРЫ ВКЛАДЫВАЮТСЯ В СОЦИАЛКУ

Комфортная городская среда создаётся и в поселениях Новой Москвы. "С момента присоединения новых территорий по июнь этого года в ТиНАО построено 67 новых социальных объектов", - сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

До 2021 года в Троицком и Новомосковском округах столицы построят ещё 65 социальных объектов. При этом с привлечением не только бюджетных денег, но и вложений инвесторов. К примеру, это позволило качественно улучшить обеспечение семей Новой Москвы местами в детсадах. За последние семь лет построено 40 таких зданий. Причем 33 из них - инвесторами.

КСТАТИ

Вся информация о каждом районе Москвы - на сайте mos.ru в разделе "Мой район". Данные постоянно обновляются. В этом активно участвуют жители. В округах Москвы с 3 по 25 июня проходили форсайт-сессии по программе "Мой район". На них горожане обсуждали проблемы своего района с экспертами. А 4 июля 2019 года в Гостином Дворе откроется первый форум "Мой район", который примет всех желающих.