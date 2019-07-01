Московские школьники бьют рекорды

В столичном Департаменте образования и науки Москвы прошла пресс-конференция, на которой были подведены итоги 2018/2019 учебного года.

- У нас сегодня в школах учатся 1 миллион 470 тысяч ребят. И у каждого есть возможность реализовать свои образовательные потребности, - говорит заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Александр Гаврилов.

Развитие системы образования в Москве ведется сразу по нескольким направлениям. Например, ребенок может еще со школьной парты начать получать знания для своей будущей профессии.

- Предпрофессиональное образование стало для нас устоявшимся термином, новым трендом, - расксазывает директор Московского центра технологической модернизации образования Марианна Лебедева. - Это возможность еще в школе получить основы для будущей профильной учебы и будущей профессии. В 103 московских школах сейчас действуют инженерные классы, в 69 - медицинские классы. В будущем учебном году мы запускаем IT-классы.

Не секрет, что московские дети последние годы доминируют на заключительных этапах Всероссийских Олимпиад школьников и бьют все новые рекорды. (См. «Конкретно»). Хотя еще несколько лет назад ситуация была, мягко говоря, не такая радужная.

- Еще в 2010 году примерно 50% столичных школ вообще не проводили школьные этапы Всероссийской Олимпиады, - вспоминает директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко. - На «муниципалитет» учителя отправляли детей по своему усмотрению. Но сейчас благодаря модернизации системы образования в московских школах ситуация изменилась.

Средний уровень всех школ очень сильно вырос. Есть хорошая материально-техническая база с новыми учебными пособиями, есть грамотные педагоги. Есть проект МЭШ - Московская электронная школа, в которую интегрированы современные технические возможности и самые интересные учебные программы. Эффективность этой работы со стороны Правительства Москвы доказывают результаты тех же Олимпиад.

- В 2010-м победителями Всероссийских Олимпиад становились чаще всего учащиеся исторически сильных школ юго-запада Москвы, - продолжает Ященко. - А нынешние призеры представляют абсолютно все московские округа.

Стоит, конечно, сказать, что и нынешние школьники очень сильно изменились ментально. Они хотят добиваться успеха в жизни и заранее планируют свое будущее. Напомним, что победители и призеры заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников имеют право поступить на бюджет любого факультета любого вуза. Без экзаменов. Кроме того, предусмотрены солидные гранты Мэра Москвы. Так, победители Олимпиады получают по 500 тысяч рублей, призеры - 300 тысяч, участники - по 100 тысяч.

Кстати, в мае нынешнего года у МЭШ появился новый функционал. Раньше свои учебные программы могли предлагать только педагоги столичных школ. Теперь свои наработки могут предлагать учителя из других регионов, стран, и вообще все желающие. На текущий момент в системе зарегистрированы около 1 тысячи нерезидентов Москвы.

- Нам бы хотелось, чтобы опыт МЭШ использовался не только в столице, но и по всей России, и за рубежом, - отмечает Лебедева. - Наша электронная библиотека - для тех, кто хочет учиться на русском языке.

КСТАТИ

Сделай «Самодиагностику»!

В апреле в МЭШ появился новый важный раздел - «Самодиагностика».

- Каждый московский школьник может попробовать решить контрольную работу по любому предмету, которая максимально похожа по сложности на реальные контрольные работы, - рассказывает руководитель Московского центра качества образования Павел Кузьмин. - Результаты отображаются сразу, но при этом они видны только в электронном дневнике.

Сервис мгновенно стал мегапопулярным. За полтора месяца московские школьники выполнили через «Самодиагностику» 1,1 млн. работ.