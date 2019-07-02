Реновация начала перезагрузку Москвы

Программа реновации в Москве стала одним из самых главных событий за последние годы. Масштабное обновление сотен жилых кварталов планируется провести до 2032 года. Первые участники программы уже получают новые комфортные квартиры.

В некоторых округах сносятся и первые пятиэтажки, на месте которых может появиться «стартовая» площадка для новостроек будущих переселенцев. При этом количество участков под новые дома постоянно растет. Подбор «стартовых» площадок еще не завершен и будет продолжаться.

НОВОСЕЛЬЕ СПРАВЛЯЮТ УЖЕ В СЕМИ ОКРУГАХ

Сегодня по программе реновации в 36 новостроек переселяются жители 60 старых домов. Как сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, новоселье справляют в семи столичных округах - Восточном, Западном, Северо-Восточном, Юго-Западном, Южном, Северном и Юго-Восточном. Например, на западе города сегодня переселяются 1266 семей, а на северо-востоке - 578 семей.

В июне в Бескудниковском районе столицы началось расселение еще одного, двенадцатого по счету дома программы реновации. Жителям предлагают квартиры в новостройках на Бескудниковском бульваре - дома 3, 5, 11 (корпуса 1 и 2) и дом 13, а также на Дмитровском шоссе (дом 68 и дом 74, корпус 1).

А в районе Проспект Вернадского только что расселили очередной дом реновации. Документы по переселению оформили все жители пятиэтажки на проспекте Вернадского, дом 75. Они переехали в новостройки, расположенные поблизости - проспект Вернадского, дом 61, корпус 3, и дом 69. У всех участников программы реновации есть возможность докупить дополнительную площадь с гарантированной скидкой 10 процентов от размера доплаты. Среди жителей дома на проспекте Вернадского правом на докупку площадей воспользовались 10 семей.

На северо-востоке Москвы по программе реновации переселяются сейчас 578 семей в Бабушкинском районе, а также из районов Северное и Южное Медведково. В восемь современных новостроек уже успешно переехали жители трех пятиэтажек, жители еще пяти домов находятся в разной стадии переезда.

Всего в этом году планируется новоселье более 12 тысяч участников программы.

КВАРТИРЫ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ РАСТУТ В ЦЕНЕ

Москвичи получают квартиры, площадь которых в среднем на 30% больше, чем в расселяемых хрущевках. Это стало возможным за счет более просторных помещений общего пользования, кухонь, прихожих, коридоров. К тому же ремонт делать не нужно. Внутренняя отделка - от смесителей и стеклопакетов до люстр и железной входной двери - полностью готова перед вселением жильцов.

Специалисты рынка недвижимости уже подсчитали рост капитализации новых квартир. Получается, что цена жилья в домах, построенных по программе реновации, выше, чем в расселяемых, примерно на 30%. То есть однушка вырастает в цене в среднем на 2,2 миллиона рублей, двушка - на 3,1 миллиона рублей, трешка - на 3,9 миллиона рублей.

Реновация выгодна не только новоселам, но и всем жителям квартала в целом. Ведь соседи будут сообща пользоваться новой инфраструктурой района - магазинами, детскими площадками, кафе, парковками.

КОМФОРТ В КАЖДОМ РАЙОНЕ

Москва со стартом реновации запустила и глобальное переформатирование районов города с учетом международного опыта. При этом по некоторым ключевым параметрам новые московские кварталы реновации по качеству среды обгоняют европейские аналоги (см. «Сравним!»). Среди главных итогов программы можно отметить качественные изменения городской среды и развитие инфраструктуры района. К примеру, в одном квартале появится много разных функций. То есть жители смогут не только «спать», но общаться с семьей и друзьями, ходить на шопинг, решать бытовые вопросы, заниматься личными делами. Все это будет буквально в двух шагах от квартиры. Ведь первые этажи в зданиях займут магазины, кафе, общественные центры, прачечные, бюро ремонта.

Многим просто не нужно будет ездить за покупками по всему городу, поскольку нужные товары будут продаваться рядом с домом. В итоге и на дорогах станет свободнее, и жители смогут сэкономить свое время для других дел. Удобнее станет и тем, кому необходимо иметь все под рукой и в шаговой доступности. Среди них в основном молодые мамы, домохозяйки и пожилые люди. В новых кварталах реновации и в будущем продолжится улучшение за счет уже свершившихся изменений. Например, чем меньше будет поездок на машинах, тем легче горожанам будет дышать. Воздух очистится от углекислого газа, выделяемого машинами, и экологическая обстановка в Москве улучшится. Реновация начала перезагрузку столицы, и качество жизни в каждом районе будет с каждым годом все выше.