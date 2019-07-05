2019-07-04T18:54:35+03:00
Общество

Какой должна быть детская городская среда: прямая онлайн-трансляция с Московского урбанистического форума 2019

Директор по маркетингу Группы компаний «Инград» Анна Соколова в открытой студии «Комсомольской правды» расскажет, как сделать город комфортным для детей [видеотрансляция 5 июля, с 14:30 мск]
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Эта компания одна из немногих девелоперов, которые при реализации своих строительных проектов уделяет большое внимание самым главным жильцам своих домов - детям.

В «Инград» стараются взглянуть на дом и двор глазами ребёнка и создать среду, в которой дети могут гулять одни, как когда-то мы в советские времена, общаться с друзьями и изучать мир. Организация дворового пространства, детских площадок, зон для прогулок так, чтобы они были комфортны и полезны для ребенка - одна из приоритетных задач компании.

Начало прямой видео-трансляции в 14.30 по московскому времени.

Директор по маркетингу Группы компаний Инград отвечает на вопросы Комсомолки: прямая трансляция.Директор по маркетингу ГК Инград Анна Соколова расскажет, как сделать город комфортным для детей

ИСТОЧНИК KP.RU

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