Какой должна быть детская городская среда: прямая онлайн-трансляция с Московского урбанистического форума 2019
Эта компания одна из немногих девелоперов, которые при реализации своих строительных проектов уделяет большое внимание самым главным жильцам своих домов - детям.
В «Инград» стараются взглянуть на дом и двор глазами ребёнка и создать среду, в которой дети могут гулять одни, как когда-то мы в советские времена, общаться с друзьями и изучать мир. Организация дворового пространства, детских площадок, зон для прогулок так, чтобы они были комфортны и полезны для ребенка - одна из приоритетных задач компании.
Начало прямой видео-трансляции в 14.30 по московскому времени.
Директор по маркетингу Группы компаний Инград отвечает на вопросы Комсомолки: прямая трансляция.Директор по маркетингу ГК Инград Анна Соколова расскажет, как сделать город комфортным для детей
ИСТОЧНИК KP.RU