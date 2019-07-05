Какой должна быть детская городская среда: прямая онлайн-трансляция с Московского урбанистического форума 2019

Эта компания одна из немногих девелоперов, которые при реализации своих строительных проектов уделяет большое внимание самым главным жильцам своих домов - детям.

В «Инград» стараются взглянуть на дом и двор глазами ребёнка и создать среду, в которой дети могут гулять одни, как когда-то мы в советские времена, общаться с друзьями и изучать мир. Организация дворового пространства, детских площадок, зон для прогулок так, чтобы они были комфортны и полезны для ребенка - одна из приоритетных задач компании.

Начало прямой видео-трансляции в 14.30 по московскому времени.