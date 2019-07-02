Все на педсовет!

Традиционно август – это время, когда в школах наводятся последние штрихи, чтобы встретить отдохнувших за лето учеников во всей красе. А еще это время педсоветов, где учителя обсуждают планы на предстоящий учебный год.

В этом году самые активные директора столичных школ, которые входят в «Клуб директоров «Азарт и опыт», решили пригласить в Москву креативных и инициативных учителей со всей России на Открытый августовский молодежный педагогический совет. Встреча состоится в преддверии Дня знаний – 16-18 августа. Поделиться своими наработками и познакомиться с опытом коллег приглашают молодых учителей в возрасте до 35 лет, которые трудятся в школе от 2 до 5 лет.

«Мы хотим услышать новые идеи молодых педагогов, узнать у наших коллег, как развивается образование в разных городах России. Конечно же, мы готовы поделиться с ними своим опытом и передовыми практиками, познакомить их со столичной образовательной инфраструктурой», - рассказала один из инициаторов Молодежного педсовета, директор школы №1560 «Лидер» Ирина Жданова.

Кроме интерактивных уроков и тренингов, экскурсий по лучшим школам столицы и в Московский центр качества образования, участников педсовета ждут конкурс идей и мастер-классы педагогов, которые получили гранты за лучшие сценарии уроков для «Московской электронной школы».

«Благодаря тому, что доступ к МЭШ теперь открыт для учителей со всей России, они могут использовать ее библиотеку в своей работе. Мы хотим показать нашим коллегам из регионов, как подготовить интересные сценарии уроков. Также поделимся секретами подготовки победителей всероссийских и международных олимпиад и соревнований», - добавила Ирина Жданова.

Как стать участником Молодежного педсовета? Нужно снять авторский видеоролик и выступить в нем в главной роли, продолжив фразу: «Я хочу эффективно работать в школе, где могу...», до 31 июля загрузить его на сайт http://principalsclub.ru/, прикрепив к своей анкете.

Помимо новых знакомств и бесценного опыта от лучших учителей страны, каждый участник Педсовета получит сертификат и свидетельство о повышении квалификации.