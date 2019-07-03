Центр современного пятиборья откроют в Москве в 2019 году

Первый в России Центр современного пятиборья откроют в Москве. Там будут проходить тренировки учащихся спортивной школы олимпийского резерва "Северный" и проводиться соревнования различного уровня. Юные спортсмены будут заниматься по программе современного пятиборья, которая включает стрельбу, легкую атлетику, плавание, фехтование и конкур. Центр строят на 9-й Северной линии. Ход работ на объекте 3 июля осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Комплекс пятиборья создается впервые. Это и конноспортивный манеж, и стрелковый, и плавательный бассейн на 50 метров. Район Северный будет центром пятиборья, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В новом центре создадут все условия для спорта и высших достижений. Прежде всего, будет качественная спортивная инфраструктура: бассейн 50×21 метров, зал сухого плавания, конноспортивный и легкоатлетический манеж, тир для стрельбы из лука, лазерного и пневматического оружия, универсальный спортивный зал, тренажерный зал. Заниматься смогут одновременно 280 спортсменов.

В настоящее время готовность объекта составляет 80%. Ведутся работы по устройству фасадов, внешних и внутренних инженерных сетей, а также отделочные работы, монтаж технологического оборудования. На прилегающей территории для удобства посетителей оборудуют открытые автостоянки на 20 машиномест и парковочные места для автобусов.

В Центре будут проводиться соревнования всероссийского и международного уровня, включая Кубок Кремля и этапы Кубка мира. А когда спортсмены не будут проводить тренировки, то посещать спорткомплекс смогут все жители района. В частности, в 2019 году планируется провести: Открытое первенство ГБУ "СШОР "Северный" среди кадет (20-21 ноября), Первенство Москвы по современному пятиборью среди кадет (11-12 декабря), Всероссийские соревнования по современному пятиборью "Зимний турнир" (24-28 декабря).

Завершить строительство уникального сооружения планируют осенью 2019 года.

Спортивный комплекс станет центром притяжения молодежи, но это не все, что делается в рамках программы "Мой район".

- Я обещал, что мы будем строить метро в Северный. Мы активно проектируем его, приступаем к строительству. Также обещал, что мы сделаем первый МЦД - диаметр, реконструируем платформы. Я надеюсь, что до конца этого года мы запустим первый МЦД Лобня-Одинцово с интеграцией с 14 платформами. Это соединит Северный с городом, - сказал мэр города.

Сергей Собянин напомнил, что будет построен дублер вдоль Савеловского направления - новое шоссе активно строят. Будет введено в 2019 году три детских сада. В плане реконструкция библиотек и благоустройство парков. Также готовятся четыре корпуса для переселения людей по программе реновации.