Планы на выходные в Москве: традиции семьи, романтика на крыше и шоколад на высоте 327 метров

Новая фабрика шоколада, экологическая выставка, еще больше музыки на свежем воздухе. Собрали самые интересные мероприятия, которые пройдут 6 и 7 июля в Москве. А также какие бесплатные развлечения подготовили накануне Дня семьи, любви и верности.

Музыка на крыше

Если захочется романтики, пурпурных закатов и легкой музыки — вам на крышу «Рабочего и колхозницы» на ВДНХ. Там пройдет live-концерт группы ARTEMIEV. Это самостоятельный проект Павла Артемьева, экс-участника группы «Корни». Поклонники называют его «последним романтиком» российской сцены - музыка всегда полна глубоких эмоций и чувств. К тому же его творчество сравнивают с городской романтикой в духе «Кино». На свежем воздухе группа исполнит песни из последнего альбома «Сизигия».

- Концерт состоится 100%, даже если пойдет дождь - его перенесут в лекторий павильона «Рабочий и колхозница», - сказали в пресс-службе ВДНХ.

Где: проспект Мира, 119. Ближайшая станция метро «ВДНХ».

Когда: 7 июля, 20.00.

Стоимость: от 650 рублей. Билеты на сайте vdnh.ru.

Профессионалы фотографии рядом

Лаборатория Magnum Live Lab/19 открылась в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева. В Москву прилетели фотографы самого известного агентства Magnum Photos. Трое фотографов будут две недели снимать столицу, чтобы потом показать свое видение нашего города. Как Марк Пауэр (Великобритания), Георгий Пинхасов (единственный русский представитель агентства, сейчас живущий во Франции) и Алекс Уэбб (США) будут создавать свои шедевры можно увидеть в лаборатории. Вход туда свободный. С мастерами можно пообщаться, узнать секреты фотографии. А еще посмотреть выставку фотографий прошлого сезона — тогда работали фотографы из Германии, США и Ирана. Это 69 снимков на тему современной городской жизни.

Где: Воздвиженка 5/25. Ближайшая станция метро «Библиотека имени Ленина».

Когда: до 15 июля со вторника по воскресенье с 16.00 до 20. 00, а с 16 июля здесь представят новые работы летней лаборатории.

Стоимость: бесплатно.

«Грядущий мир» экологии

Мешок с мусором, березы, и кухня с гигантскими тараканами… Новая выставка в музее «Гараж» удивляет, порой шокирует. Все эти эмоции дают повод задуматься об окружающем нас мире. Подумать о природе, о людях и будущем. Будет ли экологическая катастрофа или освоение других планет?

Выставка «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030-2100» заняла почти все пространство музея, это 53 произведения. Среди них голландская пейзажная живопись ХVII века, фотосъемка Эдварда Майбриджа, который запечатлел различные фазы движения слона, объекты из серии «Сборщики мусора» американской художницы Ким Абелес, инсталляция «Циркуляция» о воде, свете и ветре.

Где: Крымский Вал, д. 9, стр. 32. Ближайшая станция метро «Октябрьская».

Когда: ежедневно до 1 декабря 2019 года.

Стоимость: взрослые — 500 рублей, студенты (от 18 до 25 лет) — 250 рублей, школьники (от 11 до 17 лет) — 150 рублей. Аудиогид - 100 рублей. Владельцам карт GARAGE, детям до 10 лет, пенсионерам, многодетным семьям – бесплатно.

Шоколада много не бывает

Смотровая площадка Panorama360 становится раем для сладкоежек. На высоте 89 этажа в башне «Федерация» Москва-Сити открыли фабрику шоколада. Теперь молочный шоколад там льется рекой, им покрывают фундук, формируют конфетки. Только подумать, шоколад изготавливают на высоте 327 метров. Используют итальянский рецепт: 33% какао-бобов, 33% масла, 33% молока. Процесс, кажется сложным, но шоколатье говорят, что какао-бобы проходят 11 аппаратов и свежайший шоколад готов. Всем посетителям смотровой площадки дают пробовать кусочки сладкого лакомства. Причем никаких ограничений — ешьте шоколад, сколько хотите.

Стоит напомнить, что ранее на смотровой площадке открыли фабрику по производству пломбира и эскимо. Стаканчики с мороженым посетители площадки также могут есть, сколько угодно. И не забывать смотреть в окна — там потрясающие виды Москвы.

Где: Пресненская набережная, 12. Комплекс «Москва-Сити», башня «Федерация-Восток», 89 этаж. Ближайшие станции метро «Выставочная», «Деловой центр».

Когда: ежедневно с 10.00 до 0.00.

Стоимость: 1200 рублей (взрослый), 1000 рублей (детский).

Кремлевские скакуны

Выступления всадников Кремлевской школы верховой езды состоится на главной площади в Лианозовском парке. Лошади покажут свои умения в исторической парадной форме. Зрителей ждет исполнение каскадерских трюков и приемы джигитовки — такие же как в кино.

После яркой программы пройдут мастер-классы по фланкировке — искусству владения холодным оружием. А также все желающие смогут научиться правильно седлать и чистить пони.

Где: улица Угличская, дом 13.

Когда: 6 июля, 17.00-18.00.

Стоимость: бесплатно.

Кстати

День семьи, любви и верности

Есть несколько сценариев, как можно провести День семьи, любви и верности. На ВДНХ 7 июля с 18.00 будут проходить бесплатные экскурсии, сбор у павильона «Рабочий и колхозница». Гиды расскажут о киношной истории ВДНХ. В советские годы здесь сняли фильмы «Подкидыш» и «Светлый путь», а также легендарный «Свинарка и пастух» с участием Марины Ладыниной и Владимира Зельдина. А в 20.00 начнется бесплатный концерт на крыше павильона «Рабочий и колхозница» - все желающие смогут послушать лирические песни группы «Маша Мария».

Вход в Музей Победы 7 июля станет бесплатным для супругов и семей с детьми. Не забудьте взять с собой паспорта со штампом о регистрации брака и документы для детей до 16 лет. В музее в этот день будет программа «Ромашка Победы. Семейная история войны»: в диорамном комплексе покажут театрализованное иммерсивное представление, популярные актеры прочтут фронтовые письма своих близких. А также художница Ирина Краснова научит всех желающих рисовать ромашки — символы праздника.