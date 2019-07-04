Московский НПЗ представил свои экологические программы лидерам молодежных организаций ЮВАО

Представители студенческих советов столичных вузов и лидеры молодежных организаций Юго-Восточного округа побывали на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Молодежь сегодня все активнее интересуется вопросами экологии и защиты окружающей среды. На предприятии «Газпром нефти» гостям рассказали об экологической модернизации, которую НПЗ проводит с 2011 года, и продемонстрировали ее результаты. Молодые люди побывали на производственных площадках завода и познакомились с применяемыми здесь инновациями. Инициатором визита молодежных организаций стала депутат Московской городской думы от ЮВАО Инна Святенко.

Гости завода узнали о ключевых экологических проектах НПЗ. Инновационные очистные сооружения «Биосфера» с помощью биотехнологий очищают сточные воды на 99,9 %. Комбинированная установка переработки нефти «Евро+» заменит несколько установок устаревшего образца 60-х годов постройки. Представители молодежных организаций познакомились с автоматизированной системой мониторинга воздуха, которую НПЗ применил первым в отечественной нефтеперерабатывающей отрасли. Недавно система экологического контроля за атмосферой пополнилась новой мобильной лабораторией. Рассказали гостям и о программе социальных инвестиций: уже несколько лет предприятие помогает благоустраивать районы Юго-Востока столицы.

- Сегодня наша молодежь на примере Московского НПЗ убедилась, что столичные предприятия имеют четкий ориентир на внедрение лучших практик и создание высокотехнологичных рабочих мест, - отметила депутат Мосгордумы Инна Святенко. - Это открывает много новых возможностей.

По словам генерального директора Московского НПЗ Виталия Зубера, программа модернизации дает предприятию возможность использовать самый передовой мировой опыт. Благодаря этому МНПЗ является лидером в сфере экологических инноваций среди отечественных предприятий.

- Эффективные технологии, которые внедрены на установках Московского НПЗ, позволяют безопасно и надежно выполнять задачи, поставленные городом — бесперебойно снабжать столицу качественным топливом, - отметил Виталий Зубер.

Благодаря программе модернизации завод уже снизил воздействие на окружающую среду на 50%, а к 2021 году уменьшит влияние еще вдвое.