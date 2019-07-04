Собянин назвал одной из проблем городов одиночество и стрессы

На открывшемся сегодня, 4 июля, Московском урбанистическом форуме (Moscow Urban Forum 2019) мэр Сергей Собянин рассказал, что делается в городе для повышения комфорта жителей. В частности, для уменьшения маятниковой миграции, связанной с переизбытком рабочих мест в центре столицы.

- Наши усилия, и работа с инвесторами, и неприятная ситуация, когда мы вынуждены были разорвать контракты на строительство коммерческой недвижимости в центре на 50 миллиардов долларов, позволили изменить количество рабочих мест в центре, - сказал Сергей Собянин. - За последние годы 87 процентов новых рабочих мест создается за пределами ТТК. Благодаря реорганизации в бывших промзонах за пределами центра создано около 500 тысяч новых рабочих мест. Но инвесторы жалуются, что несут убытки. Поэтому в ближайшее время примем решение для их поддержки. Речь идёт об "обнулении" платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка при строительстве коммерческой недвижимости за пределами ТТК. Это серьёзно улучшит экономику таких проектов.

Как отметил мэр, к 2023 году до 90 процентов москвичей будут жить и работать в пешеходной доступности от метро.

- Сегодня эта задача уже решена на две трети с помощью новых линий и станций метро, МЦК, - напомнил Собянин. - Но мы продолжаем двигаться дальше и строим дополнительные скоростные маршруты, в том числе и Большое метрокольцо. Кроме того, за последние годы мы удвоили с 1 до 2 миллионов человек количество тех, кто ездит на пригородных электричках. В ближайшие годы планируем ещё минимум на миллион человек увеличить количество пассажиров электричек, в том числе и за счёт Московских центральных диаметров. Это изменит транспортную ситуацию в Москве и Подмосковье.

Собянин назвал и другую важную, помимо транспорта, проблему мегаполисов, которая актуальна и для Москвы.

- Одна из проблем города - одиночество, стрессы, изолированность, - сказал мэр. - Особенно это касается людей старшего поколения. Поэтому мы запустили в столице программу "Московское долголетие", благодаря которой горожане общаются, занимаются любимым делом, чувствуют в себе силы.

Возможности для комфортной жизни, по мнению Собянина, должны быть равными во всех районах столицы.

- Город должен быть без окраин, каждый район должен быть привлекательным для жизни, - сказал Сергей Собянин. - Для примера возьмём Капотню. Мы радикально уменьшим вредные выбросы в атмосферу, для этого проводится модернизация производства на нефтеперерабатывающем заводе в районе. Помимо этого, проведём комплексное благоустройство с созданием качественных парков, улиц, поликлиник, библиотек, жилья. Все это вместе позволяет сказать, что у москвичей хорошие перспективы с точки зрения продолжительности жизни. Мы должны изменить отношение к городу, чтобы люди жили долго, здорово и счастливо.

Напомним, главная тема Московского урбанистического форума в этом году - "Качество жизни. Проекты, меняющие города". Одним из центральных событий урбанфорума стал конгресс Urban Health, посвященный интеграции принципов здоровья как одного из важнейших показателей качества жизни во все сферы городского развития.