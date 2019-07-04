Трансмашхолдинг поставил 24 поезда «Иволга» для диаметральных маршрутов

«Тверской вагоностроительный завод» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») завершил выпуск 24 городских электропоездов «Иволга» для Московских центральных диаметров (МЦД) в соответствии с контрактом, заключенным в марте 2018 года с оператором подвижного состава проекта – АО «Центральная ППК».

С «Иволгой» москвичи и гости столицы уже знакомы – сегодня эти поезда перед тем, как начать работу на первых маршрутах МЦД «Лобня-Одинцово» и «Подольск-Нахабино» уже в конце 2019-начале 2020 гг., эксплуатируются на участках Москва-Усово, Москва-Одинцово, Москва-Новопеределкино, Царицыно-Подольск, и получают множество позитивных отзывов от пассажиров.

«Классный молодежный поезд: современный, стильный и, самое главное, в нем есть USB-розетки: когда почти вся твоя жизнь в смартфоне – это необходимо как воздух!» - восхищается пассажирка Елена, которую мы спросили о впечатлениях от поездки на «Иволге».

Ее сосед Григорий отметил другое преимущество – плавный ход и высокую шумоизоляцию: «Видимо здесь отличная амортизационная система», - делает вывод он.

Кстати, на днях «Иволга», уже во второй раз, была удостоена Платинового Знака качества. Это высшая награда конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века».

Обновленную же «Иволгу» производитель сделал еще более комфортной для пассажиров и эффективной в эксплуатации: поезд доработан в части экстерьера, интерьера и технического наполнения, отмечают в «Трансмашхолдинге».

Так, среди новшеств поезда измененная расстановка пассажирских кресел: теперь они расположены по схеме 2+2 в два ряда напротив друг друга. В каждом вагоне модернизированного поезда по 16 USB-зарядок для электронных устройств, а в головных вагонах - крепления для велосипедов. В туалетных модулях появились сенсорные смесители для воды и дозаторы мыла, а также электросушилки для рук и пеленальные столики.

В обновленной «Иволге» пассажирские кресла расположены по схеме 2+2 в два ряда напротив друг друга.

Множество поручней – горизонтальных, вертикальных, подвесных – отличительная черта «Иволги». В новых поездах они со специальным «теплым» приятным на ощупь покрытием.

В головных вагонах поезда установлены крепления для велосипедов - всего 8 на состав.

В каждом вагоне «Иволги» для МЦД по 16 USB-зарядок для электронных устройств.

Туалетные модули поезда теперь оборудованы сенсорными смесителями для воды, дозаторами мыла, а также электросушилками для рук и пеленальными столиками.

Внутреннее пространство «Иволги» также стало еще более продуманным: комфортное и безопасное передвижение пассажиров из вагона в вагон (поезд реализован как единый, бестамбурный состав) теперь обеспечивают дополнительное освещение и поручни в зоне межвагонного перехода, а подвесные поручни помогают удобно расположиться пассажирам, которые едут стоя. Новые световые элементы во входной зоне облегчают посадку и высадку пассажиров через дверные проемы шириной 140 см.

«Иволги» адаптированы для проезда маломобильных пассажиров: входы в головные вагоны оборудованы специальными подъемниками, в просторных салонах предусмотрены места для закрепления инвалидной коляски, туалетные комплексы спроектированы с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. Для слабовидящих пассажиров информационные таблички дублируются шрифтом Брайля.

Создатели «Иволги» позаботились и о психологическом комфорте пассажиров – в интерьере поезда использованы элементы бионического дизайна, то есть позаимствованные у природы изгибы линий, цвета и материалы. Учтены и особенности биоритмов человека: в утренние часы подсветку в вагонах сделали холодной и бодрящей, в вечерние – теплой и спокойной, настраивающей на отдых.

В целом, транспортные эксперты высоко оценивают характеристики «Иволги», важные как для пассажиров, так и для городской транспортной системы, в том числе, для проекта МЦД.

«Для МЦД «Иволга» подходит как нельзя лучше. Она, с одной стороны, создана для скоростного движения, а с другой - для городских условий: там нет тамбуров, двери широкие - так что возможна оперативная посадка и высадка пассажиров. Это идеальный поезд пригородно-городского сообщения, - комментирует Норайр Блудян, директор и председатель правления «Транспортной ассоциации Московской агломерации». - Давно такие надо было запускать, так что «Трансмашхолдинг» молодцы!».

«Поезд вполне оправдывает ожидания современного горожанина», - согласен председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.

Сегодня известно о планах создания пяти центральных диаметров - железнодорожных линий, которые пройдут из одних районов Подмосковья через центр столицы в другие. По сути, эти маршруты станут новым видом транспорта, общий пассажиропоток которого превысит 330 млн человек в год, и который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро.

При этом график работы МЦД будет синхронизирован с графиком работы метрополитена: «Иволги» будут ходить с 5.30 утра до 1.00 ночи в тактовом режиме каждые 5-6 минут, а оплачивать проезд можно будет картой «Тройка». Ожидается, что реализация проекта МЦД разгрузит транспортную инфраструктуру столицы на 10-12 процентов, а современный подвижной состав выведет городские перевозки и мобильность на новый уровень комфорта.

Всего по первым двум диаметрам - «Лобня-Одинцово» «Подольск-Нахабино» - пойдут 39 поездов «Иволга», специально модифицированных для проекта: «Трансмашхолдинг» уже приступил к производству 15 семивагонных составов, которые в соответствии с контрактом, заключенным с АО «Центральная ППК», должен поставить в третьем квартале 2019 года.

По словам разработчиков, «Иволги» в следующей модификации будут еще более усовершенствованными в части комфорта, эстетики и дополнительного сервиса для пассажиров. В частности, эта «Иволга» получит новую «маску», в салонах будут установлены дополнительные вертикальные поручни, прислонные накладки для пассажиров, которые едут стоя, многоцветные маршрутные табло и даже декоративные столики, расположенные в межкресельном пространстве. При этом по-прежнему в производстве поезда будет использовано порядка 90% российских комплектующих.