2019-07-04T19:05:05+03:00
Общество

На лыжах прокатимся с горы в Новой Москве

Частные инвесторы построят в столице гигантский спортивный кластер
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Рядом с открывшейся в июне этого года станцией метро "Прокшино" построят горнолыжный склон высотой более 100 метров.Рядом с открывшейся в июне этого года станцией метро "Прокшино" построят горнолыжный склон высотой более 100 метров.Фото: Константин НАГОВИЦЫН
Изменить размер текста:

Рядом с открывшейся в июне этого года станцией метро "Прокшино" Сокольнической линии построят горнолыжный склон высотой более 100 метров. Его разместят в спортивно-развлекательном кластере Adrenaline Beat площадью 132 гектара.

- Склон станет самым высоким в столице, - рассказал сегодня, 4 июля, во время выступления на Московском урбанистическом форуме 2019 генеральный директор компании-инвестора Игнатий Данилиди. - Здесь планируется обустроить четыре склона, на которых откроется девять горнолыжных трасс разной сложности и трасса для тюбинга. Везде будут работать удобные кресельные подъемники.

Кроме горы для лыжников, в кластере в Новой Москве появятся всесезонные спортивные площадки для любителей и профессионалов, шопинга, барбекю, прогулок, пляжного отдыха, образования. Рядом построят курортный центр с аквапарком и гостиничный комплекс. Общая площадь торговли и развлечений составит 336 тысяч квадратных метров.

Инвестор планирует потратить на склон 6,7 миллиардов рублей. А всего в проект спортивного кластера вложат порядка 30 миллиардов рублей.

Напомним, станция метро "Прокшино" открылась 20 июня этого года на участке "Саларьево" - "Коммунарка" Сокольнической линии. Станция находится у деревни Прокшино, около пересечения магистрали Солнцево- Бутово-Варшавское шоссе с трассой "Мамыри – "Солнцево-Бутово- Варшавское шоссе"-"Пенино – Шарапово".

Главная тема Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum 2019) в этом году - "Качество жизни. Проекты, меняющие города". Одним из центральных событий стал конгресс Urban Health, посвященный интеграции принципов здоровья как одного из важнейших показателей качества жизни во все сферы городского развития. Во время дискуссий и "круглых столов" участники форума обсудят вопросы и презентации инициатив городских администраций, бизнеса, горожан, направленные на сбалансированное и устойчивое развитие городов, повышение качества жизни через масштабные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Один человек погиб и трое пострадали в крупном ДТП в Подмосковье
В Москве около 20 парков подготовили праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности
Электробусы за год в Москве перевезли более 6 миллионов человек
Из Одинцово в аэропорт «Шереметьево» пустят «Аэроэкспресс»
В Подмосковье спасли утят, провалившихся в канализационный колодец
В московских парках открылись веранды здоровья
Названы самые популярные пешеходные маршруты по Москве
В Подмосковье 3 июля откроют движение на участке трассы М-11
В Подмосковье угонщик похитил автомобиль с помощью эвакуатора
В московском метро произошел сбой в работе автоматов по продаже билетов
Наклейки хищных птиц будут отпугивать мелких пернатых от Московского метро
Акцию по проверке здоровья питомцев запустили в ветклиниках столицы