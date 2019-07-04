На лыжах прокатимся с горы в Новой Москве

Рядом с открывшейся в июне этого года станцией метро "Прокшино" Сокольнической линии построят горнолыжный склон высотой более 100 метров. Его разместят в спортивно-развлекательном кластере Adrenaline Beat площадью 132 гектара.

- Склон станет самым высоким в столице, - рассказал сегодня, 4 июля, во время выступления на Московском урбанистическом форуме 2019 генеральный директор компании-инвестора Игнатий Данилиди. - Здесь планируется обустроить четыре склона, на которых откроется девять горнолыжных трасс разной сложности и трасса для тюбинга. Везде будут работать удобные кресельные подъемники.

Кроме горы для лыжников, в кластере в Новой Москве появятся всесезонные спортивные площадки для любителей и профессионалов, шопинга, барбекю, прогулок, пляжного отдыха, образования. Рядом построят курортный центр с аквапарком и гостиничный комплекс. Общая площадь торговли и развлечений составит 336 тысяч квадратных метров.

Инвестор планирует потратить на склон 6,7 миллиардов рублей. А всего в проект спортивного кластера вложат порядка 30 миллиардов рублей.

Напомним, станция метро "Прокшино" открылась 20 июня этого года на участке "Саларьево" - "Коммунарка" Сокольнической линии. Станция находится у деревни Прокшино, около пересечения магистрали Солнцево- Бутово-Варшавское шоссе с трассой "Мамыри – "Солнцево-Бутово- Варшавское шоссе"-"Пенино – Шарапово".

Главная тема Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum 2019) в этом году - "Качество жизни. Проекты, меняющие города". Одним из центральных событий стал конгресс Urban Health, посвященный интеграции принципов здоровья как одного из важнейших показателей качества жизни во все сферы городского развития. Во время дискуссий и "круглых столов" участники форума обсудят вопросы и презентации инициатив городских администраций, бизнеса, горожан, направленные на сбалансированное и устойчивое развитие городов, повышение качества жизни через масштабные проекты.