Новое жилье для москвичей: Умные дома, чистовая отделка и квартиры для инвалидов

С момента старта программы реновации в столице построено и введено в эксплуатацию 43 жилых дома. Напомним, в нее включено 5173 ветхих дома во всех округах, в том числе и в Новой Москве. Всего в городе по программе сегодня строятся 117 жилых домов. Новейшие технологии позволяют столичным строителям возводить здания принципиально более высокого качества. Это достигается за счет энергоэффективных материалов, продуманной планировки с увеличенной площадью и продолжительного срока эксплуатации. Для участников реновации готовят именно такие комфортные дома. В Департаменте строительства Москвы подробнее рассказали, какими они будут.

СМАРТ-СТАНДАРТ

«Для возведения жилых домов по программе реновации в Москве подобраны 329 стартовых площадок, которые расположены во всех административных округах (см. графику). Для формирования комфортной и технологичной среды проживания москвичей в кварталах реновации предусмотрено применение современных и передовых технологий умного города - «Cмарт-стандарт города Москвы»,- рассказал руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев.

Смарт-стандарт предусматривает монтаж домовых распределительных сетей для телевидения, телефонии и интернета до каждой квартиры, ранее это выполнялось только до распределительного щитка лестничной площадки или коридора. Входные группы, домофоны, лифтовые холлы и лифты оборудованы тревожными кнопками, системами двусторонней голосовой связи с диспетчерскими и системами видеонаблюдения. В холлах домов предусмотрены информационные панели для трансляции городской информации. А в квартире - счетчики воды, тепла и электричества с автоматической передачей данных в единый центр, в котором рассчитывают квартплату. Жильцам больше не придется записывать показания приборов учета.

ЗАЕЗЖАЙ И ЖИВИ

Новые квартиры переселенцы получают сразу с чистовой отделкой. В комнатах стены оклеиваются флизелиновыми обоями под покраску, а потолок окрашивается. Везде - межкомнатные двери из бруса или слоеного шпона. А на окнах стоят двухкамерные стеклопакеты с москитной сеткой.

Для отделки полов в санузлах, на лоджиях и балконах используют керамогранит. При этом в комнатах для покрытия применяется- ламинат, в прихожих - ламинат и керамогранит. Металлические входные двери утеплены.

Жители получают и всю нужную сантехнику. В туалете - унитаз, в ванной комнате - раковина и ванна со смесителями и душевой лейкой, хромированный полотенцесушитель.

Хозяйка может уже в день переезда приготовить угощение на новоселье. На кухне есть и мойка, и электроплита, и фартук из плитки в рабочей зоне.

То есть заноси вещи, заезжай и живи! Кстати, и с переездом участникам реновации помогают. Такая поддержка особенно нужна тем, кто по состоянию здоровья не может заняться этим сам, например, пожилым людям и инвалидам.

В некоторых строящихся жилых домах уже сейчас предусмотрены специальные квартиры для инвалидов. К примеру, две из них обустроят для инвалидов-колясочников в доме на проезде Дежнева в Южном Медведкове (Северо-Восточный округ). Ширину проходов в них делают увеличенной, чтобы проще передвигаться по комнатам. В квартирах поставят специальные переговорные устройства, с помощью которых при необходимости можно быстро связаться с диспетчером.

Удобными для маломобильных жителей станут и входы в подъезды - без ступенек и в один уровень с землей. Также без лишних препятствий можно будет пройти к лифтам в холле или гулять по пешеходным маршрутам во дворе. Для этого уклоны дорожек и тротуаров сделают не более 2 - 5 процентов. Именно такая норма рассчитана для наиболее комфортного и контролируемого движения инвалидных и детских колясок.

ВАЖНО

Снос по кирпичику

Абсолютно для всех жилых домов, которые демонтируют по программе реновации, используются технологии так называемого умного сноса. Снос пятиэтажек поделен на несколько этапов. На первом дом отключают от инженерных коммуникаций. Затем техника и специалисты занимаются разборкой здания с разделением отходов по группам. Технология умного сноса позволяет отдать старый дом на переработку и вторичное использование. Это уже не строительный мусор, а полезное вторсырье - стекло, пластик, металл, дерево, фаянс и керамика. Все материалы сортируют и раздельно складывают на стройплощадке в специальные контейнеры. После разбора дома на его месте останется только железобетонный остов, который будет демонтировать экскаватор-разрушитель с помощью гидроножниц, начиная с верхних уровней.

Умный снос помогает сохранить растущие вокруг дома деревья, сократить пыль и шум от демонтажа и в целом избавляет город от мусора.

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