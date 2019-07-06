В метро Москвы стартовала продажа карт "Тройка" с пандами

В субботу, 6 июля, в московском метро стартовала продажа карт "Тройка" с новым дизайном. На этот раз их украсило изображение панды.

- Выпуск проездных посвящен приезду из Китая в Россию пары панд. Общий тираж билетов с новым дизайном составил 10 тысяч экземпляров,- сообщили в пресс-службе мэрии.

Приобрести «Тройку» с пандой можно в автоматах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии и всех станциях, расположенных внутри кольца.

А увидеть панд в живую можно в Московском зоопарке.

- Мы искренне благодарны нашим коллегам из Московского метрополитена, которые с энтузиазмом восприняли нашу идею подготовить лимитированный выпуск карты “Тройка” с большими пандами. Появление этих редчайших животных в экспозиции зоопарка — грандиозное событие, которого ждало множество людей как в столице, так и далеко за ее пределами. Эта карта “Тройка” станет замечательным подарком для всех, кто неравнодушен к пандам, — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

По ее словам, на билете изображен самец панды по кличке Жуи, который переехал в Московский зоопарк.

- Фото сделано в Китае, в заповеднике «Дуцзянъянь», который до недавнего времени был его домом, - пояснила Светлана Акулова.

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