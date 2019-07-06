Чемоданную проблему Шереметьево решат к 15 августа

В субботу, 6 июля, министр транспорта Евгений Дитрих провёл в аэропорту Шереметьево совещание. Главной темой стала проблема с выдачей багажа.

- Министр отметил неполноценную проработку всех процессов при передаче функций по обработке багажа от «Аэрофлота» к компании «Шереметьево-Хэндлинг». Недостаточно подробно была регламентирована часть технологических процессов, не на должном уровне организована работа с персоналом, - сообщили "КП" в пресс-службе Минтранса.

Глава Минтранса подчеркнул, что для стабилизации ситуации ведется работа по перераспределению слотов для авиакомпаний, осуществляющих рейсы в Шереметьево. Речь идет о пиковых нагрузках в период с 18 до 20 часов вечера.

- Перераспределяем слоты именно с этого периода времени. 4 рейса «Аэрофлота» перенаправляем из терминала D в другие терминалы. 4 рейса авиакомпании «Икар», 4 – «Северный ветер». Всего – 12 рейсов. Общее количество пассажиров, которые будут перераспределены – 1157 человек. Около 1200 мест багажа может быть обработано в другое время, что снимет часть пиковых нагрузок, – пояснил министр.

Кроме того, ведется перераспределение багажа в терминал E. Это порядка 300 мест, проходящих не через терминал D. Среди предпринимаемых мер – усиление подразделения по обработке трансферного багажа. Дополнительно добавлено около 30 звеньев этой системы. За счет такой меры экономия времени на обработку багажа составит от 10 до 15%.

Также разработано 7 конкретных мероприятий технического характера для оптимизации работы самой багажной системы. Они проходят этап внедрения. За счет их реализации рост пропускной способности багажной системы составит порядка 17%.

Кроме того, будет расширен штат сотрудников аэропорта. Открыты более четырёхсот вакансий. На рекрутинговых порталах уже появились объявления о наборе комплектовщиков багажа. Грузчикам обещают официальное трудоустройство, зарплату от 55 тысяч рублей, ДМС и другие выгодные условия

Минтранс призвал руководство аэропорта поторопиться. Все нововведения должны быть реализованы до 15 августа.

КСТАТИ

В Шереметьево уволили начальника службы обработки багажа

Прокуратура наводит порядки в «Шереметьево», где пассажиры с начала лета часами ждут багаж. Сбой якобы произошел из-за сезона отдыхающих — людей много, с каждым по одному-два чемодана. Были сообщения, что компания, которая занимается обработкой багажа понизила зарплату сотрудникам и около 200-300 человек ушли с работы, вот и получилось, что с чемоданами пассажиров работать некому. Люди стали жаловаться в прокуратуру. Оно и понятно — прилетел с отпуска, командировки, а вещи не отдают. А если внутри скоропортящиеся продукты? Как правило, многие везут заграничные мягкие сыры, колбасу. Деньги на ветер. (подробности)