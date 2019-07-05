Вице-мэр Хельсинки отметила доступность диспансеризации в Москве

Москвичи этим летом стали ещё внимательнее следить за своим самочувствием. А все потому, что во многих парках столицы открылись павильоны "Здоровая Москва". В них можно пройти полное обследование своего здоровья. В этом смогла убедиться участница проходящего сейчас в парке "Зарядье" Московского урбанистического форума вице-мэр Хельсинки по социальным вопросам и здравоохранению Санна Весиканса. Она отметила легкость и доступность диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва" в парках столицы.

"Я посетила один из ваших павильонов в парке вчера, - рассказала Санна Весиканса на конгрессе Urban Health, проходящем в рамках Московского урбанистического форума - 2019. - Легкий доступ к медицинским услугам - залог успешной профилактики. Очень удобно, что это можно сделать прямо в парке. Хорошо, что вы идете туда, где люди".

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что за неделю 46 диагностических павильонов в Москве уже посетили более 3,5 тысяч человек.

"Этим летом в парках города были открыты 46 павильонов "Здоровая Москва" - временных поликлиник с кабинетами врачей и диагностическим оборудованием, - сказал Анастасия Ракова. - Гуляя по парку, все желающие могут в непринужденной обстановке и максимально комфортных условиях пройти обследования. Также в рамках программы "Здоровая Москва" рядом с медицинскими павильонами в парках открылись веранды здоровья. Обширная программа включает занятия по гимнастике, фитнесу, лекции о здоровье, психологии, правильном питании. За неделю их посетили уже более 3,5 тысяч человек.

ДОСТАТОЧНО ПАСПОРТА И ПОЛИСА

В московских парках до конца лета можно пройти диспансеризацию (профилактический осмотр) по расширенному стандарту диспансеризации, особенно, если вы ее еще не проходили в этом году. Комплексный осмотр, сбор анализов и консультации проходят в павильонах "Здоровая Москва" 8.00 до 22.00 без перерывов и выходных. Везде работают аппараты УЗИ, электрокардиографы, приборы для измерения различных дыхательных параметров и оборудование по определению уровня кислорода в капиллярной крови.

В павильонах - отдельные кабинеты врачей и кабинеты для забора анализов. Медицинское тестирование занимает от 40 минут до одного часа. Здесь проводят практически все обследования в рамках первого этапа диспансеризации. Исключение составляют маммография, осмотр женщин гинекологом, взятие мазка с шейки матки на цитологическое исследование и проведения осмотра стенок пищевода.

Медицинское обследование в павильоне "Здоровая Москва" может пройти любой москвич. Специалисты подобрали оптимальный комплекс диагностики для людей разного пола и возраста в рамках первого этапа диспансеризации. Все обследования бесплатны.

С собой нужно принести паспорт или его копию, или водительское удостоверения (если пациент уже прикреплен к московской поликлинике). Полис ОМС нужен для тех, кто пока не прикреплен к поликлинике, но имеет московскую регистрацию и московский полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо на месте. Результаты ряда анализов вы получите на месте, остальные - на электронную почту.