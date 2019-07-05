Первые два маршрута МЦД запустят в ноябре

Первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запустят в ноябре. Это будет совмещенное движение с пригородными электричками. Причём сначала интервал движения поездов составит пять-шесть минут в час пик. Об этом сегодня, 5 июля, сообщил на Московском урбанистическом форуме в парке "Зарядье"заместитель генерального директора РЖД Олег Тони.

- Транспорт, с помощью которого можно за 20 минут доехать из области до центра города, - это, на мой взгляд, очень хорошая качественная услуга, которая будет востребована, - сказал Олег Тони. - С учётом новейшего состава и обеспечения хороших сервисов все это будет работать, вот уже первые два диаметра, первую очередь, мы запускаем в ноябре этого года. По МЦК с ноября мы поедем с 4-минутным интервалом.

Как отмечают в РЖД, к 2025 году все линии, связанные с МЦД, будут минимум четырехпутными. Это позволит разделить электрички и поезда МЦД.