MI 5 заинтересовалась ценником на услуги британских парламентариев

Инициатором выступил министр безопасности Соединенного Королевства Бен Уоллес. Не исключено, что по результатам проверки может последовать серия громких отставок среди британских чиновников и депутатов.

По данным The Times в международную группу лоббистов входили член британского парламента и представитель премьер-министра по вопросам торговли сэр Генри Беллингэм, российско-украинский юрист Андрей Ляхов, граждане России и Великобритании — кинопродюсер Александр Коробко и предприниматель Патрик Ньюман. Это не полный перечень фигурантов, остальные устанавливаются. Например, лица, финансировавшие компанию, пока официально не называются.

Тем не менее, цель известна: добиться проверки происхождения финансовых средств угольного магната Александра Щукина, размещенных в местных банках, с последующей конфискацией и депортацией из страны дочери бизнесмена Елены Щукиной и ее мужа Ильдара Узбекова.

Сам Узбеков дал довольно откровенное интервью Lenta.ru. «Это элемент давления и дискредитации, в том числе, напрямую меня. – сообщил он. - Очевидно, что это связано с нашим долгим конфликтом с Русланом Ростовцевым (угольный бизнесмен и бывший чиновник), о котором много писалось. Дело у нас идет к суду, в котором, по моему мнению, у Руслана Ростовцева практически нет никаких шансов. Поэтому нужно было оказать на меня давление, дискредитировать меня как человека, как свидетеля в деле против Ростовцева, и с этой целью была организована такая кампания…

Я считаю очевидным, по крайней мере, для меня, тот факт, что были нарушены правила проведения подобных лоббистских мероприятий. Возможно, в ходе расследования встанет вопрос о роли, которую играли парламентарии в общении с сотрудниками как разведок, так и контрразведок других стран...».

О происхождении щукинских капиталов, которые находятся на зарубежных счетах, в том числе в Англии, Ильдар Узбеков говорит так: «Откуда берутся наши средства — совершенно очевидно: источники нашего благосостояния хорошо известны в первую очередь российской налоговой службе. За последние пять лет компании нашей группы заплатили налогов на общую сумму порядка 20 миллиардов рублей. Средства, которыми мы располагаем, являются прибылью, полученной после того, как мы заплатили указанную сумму налогов».

Остается добавить, атака на Щукина велась по всем фронтам. Была нанята местная PR-компания, сделан фильм под названием «Blood Coal Money» («Кровавые угольные деньги»), наружная реклама которого красовалась на боках двухэтажных автобусов, курсирующих в Вестминстере. В апреле 2019 года в Палате Лордов в присутствии Беллингэма, лорда Раззалла, а также предполагаемых «жертв» Щукина, специально приехавших из России, состоялись специальные слушания.

По итогам Раззалл написал главе Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину письмо, в котором призвал российские власти расследовать деятельность Щукина совместно с британским Национальным агентством по борьбе с преступностью. Одновременно Беллингэм отправил запрос в Министерство внутренних дел Великобритании.

Теперь всей этой историей занимается разведка MI5. Весьма любопытно будет дождаться первых результатов и выяснить, почем стоят лоббистские усилия британских парламентариев, занявших одну из сторон в корпоративном конфликте отечественных бизнесменов.