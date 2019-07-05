Собянин: "Около 60% жителей ни разу за год не выезжают из своего района в центр города"

Сегодня, 5 июля, на Московском урбанистическом форуме в парке "Зарядье" обсудили развитие жилых кварталов. Российские и зарубежные эксперты приводят примеры обновления локальной городской среды. Среди них - московская программа "Мой район", стартовавшая в столице в прошлом году.

- По некоторым опросам около 60 процентов жителей районов в течение года вообще не выезжают в центр города, - сказал мэр Сергей Собянин. - Поэтому нужно смотреть на конкретный район как на город в городе, комплексно его благоустраивая. Это наша задача на ближайшие годы. Для каждого района мы создаём мастер-план и будем дополнять его с учётом нашей работы и пожеланий жителей.

По его словам, благоустройство улиц, парков и общественных пространств становится полноценным инвестиционным вложением.

- На самом деле это самые окупаемые и весомые проекты, - отметил мэр. - Изменение качественной городской среды дает громадный толчок и привлечение инвестиций, человеческого капитала, у людей появляется желание остаться, работать и инвестировать в этот город. А сам город начинает меняться просто на глазах.

Изменение качественной городской среды дает громадный толчок и привлечение инвестиций, человеческого капитала, у людей появляется желание остаться, работать и инвестировать в этот город.Фото: Светлана ВОЛКОВА

Теперь мастер-планы будут вносить в программы "Мой район". При этом не забудут и о пожеланиях горожан. Проекты обновления районов можно увидеть на сайте мэра Москвы mos.ru в специальном разделе "Мой район". Здесь же москвичи могут пожаловаться на неточную информацию в проекте, выслать через сайт предложения по доработке планировки района или оставить свой отзыв.

Напомним, Московский урбанистический форум (МУФ) проводится при поддержке правительства Москвы ежегодно с 2011 года. Это международный конгресс в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования городов. В нем участвуют более 300 спикеров - ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.

Московский урбанистический форум (МУФ) проводится при поддержке правительства Москвы ежегодно с 2011 года.Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году главная тема форума - "Качество жизни. Проекты, меняющие города".

Завтра, 6 июля, на МУФ начинается двухдневный открытый городской фестиваль MUF Fest, который по традиции проводится после завершения деловой программы. В его афише - более сотни бесплатных событий для всех желающих. Это мастер-классы, лекции, спортивные занятия, концерты, выставки и экскурсии. Вход свободный.

Как добраться: ст. м. "Площадь Революции", "Китай-город", ул. Варварка, вл. 6, стр. 1.

Время работы: экспозиция MUF открыта для посетителей в концертном зале "Зарядье" 6 и 7 июля с 10.00 до 19.00. Площадки городского фестиваля MUF Fest - 6 и 7 июля с 12.00 до 20.00.

Подробная программа фестиваля MUF Fest - на официальном сайте Московского урбанистического форума (mosurbanforum.ru).