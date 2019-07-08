Во всех районах Москвы создаются комфортные условия для жизни

В центре столицы на этой неделе проводится традиционный Московский урбанистический форум 2019 (МУФ). Одним из главных событий деловой программы стало открытие в рамках МУФ в Гостином Дворе форума «Мой район». На три дня здесь развернулся настоящий район в миниатюре. На форум могут прийти прежде всего москвичи, желающие узнать больше о создании комфортной городской среды и комплексных изменениях, запланированных правительством Москвы.

Стартовавшая в столице в прошлом году программа «Мой район» выходит на новый этап. Фактически программа запускается на полную мощность. Идеологией развития всего города становится обновление Москвы не в среднем целом, а комплексно по каждому району.

- Сверхзадача программы «Мой район» - создать комфортные условия для жизни во всех районах Москвы, - отметил мэр Сергей Собянин. - Они должны быть максимально качественными и равными для каждого уголка столицы.

В ПРОГРАММЕ - ДИСКУССИИ И КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ

На форуме уже обсудили городскую среду для старшего поколения, туризм в своем районе, новации в медицине. Среди важных вопросов форума на сессии «Парк - ближе, чем ты думаешь» прозвучали такие темы, как модернизация удаленных от центра районов, улучшение инфраструктуры, развитие общественных пространств, парков, набережных.

Эксперты также обсудят вопросы развития образования, здравоохранения, поддержания здорового образа жизни в городе и многое другое. В дни форума работает площадка Общественной палаты Москвы. На ней состоится более 10 сессий о жизни районов. Речь пойдет о модернизации образования и науки, внедрении технологий «умного города», транспортном развитии столицы. В программе также более 30 культурных событий - кинопоказы, мастер-классы, музыкальные концерты, экскурсии. Каждый день по 6 июля на площадке - воркаут-баттлы, показательные выступления по силовому троеборью, индивидуальные уроки и мастер-классы с известными тренерами, а также турниры по панна-футболу.

ЖИТЕЛИ САМИ УЛУЧШАЮТ УЛИЦЫ И ДВОРЫ

Форум позволит жителям высказать свои идеи по развитию районов. Конкретные планы включаются в программы «Мой район» на основе пожеланий и просьб горожан. Ранее обратную связь запустили на сайте мэра Москвы mos.ru, где открылся специальный раздел «Мой район» (как им пользоваться - см. «Важно»).

«Для проекта важна постоянная связь с горожанами, - сказал Сергей Собянин в интервью на ТВ Центре.- Москвичи должны быть вовлечены в процесс улучшения района, своей жизни и всего, что их окружает. Важно аккумулировать поток идей, замечаний, предложений на этой площадке и дальше уже работать с учетом мнений жителей».

По его словам, информация на сайте будет постоянно развиваться и пополняться. «Эта живая модель, - отметил мэр. - Мы переходим в такую активную стадию в этом году, когда многие работы в районах проводятся уже под эгидой «Моего района» с точки зрения комплексности его развития».

Подробности из жизни района легко узнать на mos.ru. К примеру, вы живете в Алтуфьеве и видите на сайте, в какие бесплатные летние лагеря рядом с домом можно записать своего ребенка, читаете историю народного парка «Марс» с прудом. Или представим, что ваш район - Вешняки, а на соседней с вами улице - районная библиотека имени Неверова. И тут вы с удивлением видите на сайте, что в ней частенько бывали Булат Окуджава и Римма Казакова. А дальше находите информацию об открытии на Реутовской улице нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном и уже планируете занятия плаванием.

А может быть, вы из Перова? В разделе «Мой район» смотрите планы развития своих родных мест. Выясняется, что до конца этого года в районе станции МЦК «Андроновка» появится путепровод через пути. А в ближайшие пару-тройку лет в Научном центре имени Логинова построят новые корпуса - консультативно-диагностический, лечебный и другие.

ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

Каждый район Москвы становится удобнее и комфортнее для жизни. Многие городские проекты сразу рассчитаны на то, чтобы обеспечить равную доступность для жителей образования, здравоохранения, культурных и спортивных площадок, а также транспорта. Программа «Мой район» помогает понять, что еще нужно сделать для дальнейшего улучшения. По сути, в ней отражается идеология развития Москвы на долгие годы.

По инициативе мэра Сергея Собянина проекты программ «Мой район» запланированы для всех 146 муниципальных образований города, в том числе 125 старых районов и 21 поселения Новой Москвы. В итоге благодаря масштабному проекту во всех районах Москвы создается единый, максимально высокий стандарт качества жизни. При этом местные проблемы решаются комплексно, в отличие, например, от благоустройства в «Моей улице». К примеру, ранее начатые во многих районах столицы модернизация и строительство больниц, детсадов, библиотек, спортивных комплексов в полной мере отвечают задачам программы «Мой район». Цель всех проектов - одинаково высокий уровень жизни во всех районах Москвы.

Невозможно не вспомнить слова критиков, убеждавших в прошлом году во время запуска программы, что она придумана под выборы. Мол, потом ее задвинут в дальний угол. Мэр Сергей Собянин и не собирался этого делать. Наоборот, он считает «Мой район» ключевой программой для развития Москвы. Это один из самых важных проектов равной доступности для москвичей, равного качества городских услуг и сервисов, комфорта во всех сферах жизни.

Программа «Мой район» выходит на новый этап. Автор фото: Сергей ВЕДЯШКИН/АГН "Москва"

ВАЖНО

Как узнать, что изменится в твоем квартале?

Вся информация о новшествах в каждом районе собрана на сайте мэра Москвы mos.ru. Все данные удобно структурированы и будут дополняться. Чтобы узнать планы развития своего района и всей столицы, нужно:

• зайти на mos.ru;

• найти справа на главной странице специальный раздел «Мой район»;

• указать свой или любой другой нужный район в строке поиска или на карте;

• прочитать про историю района, его прошлое, настоящее и будущее - от знаковых мест, школ и парков до велодорожек и парковок;

• на платформе «Мой район» работает обратная связь. Жители могут указать на неточную информацию, выслать через сайт предложения по доработке проектов или оставить свой отзыв.