2019-07-08T14:48:02+03:00
Происшествия

Полиция обезвредила москвича, который грозился взорвать дом из-за долга по ипотеке

Он забаррикадировался в квартире, когда в дверь постучали судебные приставы
Анастасия ВАРДАНЯН
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После беседы с сотрудниками полиции дебошир согласился открыть дверь квартиры.После беседы с сотрудниками полиции дебошир согласился открыть дверь квартиры.Фото: Александр ГЛУЗ
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Настоящий переполох в пятиэтажке по улице Октябрьской устроил владелец одной из квартир. Утром в понедельник, 8 июля, к нему наведались судебные приставы. На руках у них был исполнительный лист, вот только описать имущество хозяин квартиры не дал. Вместо этого мужчина заперся и принялся угрожать, что взорвет дом.

- Он кричал , что у него есть граната. И мы все не на шутку перепугались. Потом кто-то вызвал полицию и нас вывели на улицу, а сам дом оцепили, - рассказал "КП" очевидец Валерия Ивлева.

Переговоры с взбесившемся мужчиной продолжались около часа.

- После беседы с сотрудниками полиции он согласился открыть дверь квартиры. После этого он был доставлен в участок, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Сейчас москвича допрашивают следователи. По предварительным данным, накануне было вынесено решение суда о передаче его квартиры банку, которому он задолжал крупную сумму по ипотечным платежам. Соседи мужчины этому ничуть не удивлены.

- Он вообще очень странный: пил, гулял. Мы много раз полицию вызвали, но ему все безразлично, - рассказал Валерия Ивлева.

На этот раз от ответственности москвичу не отвертеться. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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