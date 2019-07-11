Сделать из квартиры инвестицию можно, но надо поторопиться

Покупка квартир на стадии строительства давно считается одной из самых выгодных инвестиций. Статистика говорит о том, что при вложении средств на этапе котлована можно получить до 20% прибыли, именно на столько в среднем вырастают цены квартир в сданном доме. Такой вариант распоряжения денежными средствами покажется выгодным как для тех, кто покупает жилье под перепродажу или сдачу в аренду, так и для тех, кто берет недвижимость для дальнейшего проживания в ней.

Если сравнивать доходность с депозитом в банке, то последний принесет всего 5-8% годовых.

Чтобы получить максимальную выгоду от инвестиций в недвижимость, надо поторопиться. Из-за вступления в силу поправок в Федеральный закон 214 ФЗ «О долевом участии в строительстве», согласно которому застройщики теперь не смогут делать покупателей дольщиками и использовать их деньги при строительстве, квартиры начнут медленно, но верно дорожать. Прогнозируемый рост от 10% до конца года, без учета роста стоимости, которое связано со строительной готовностью объекта.

ЖК Поколение

Пока есть возможность вложиться и на котловане, что всегда инвестиционно интересно. Дома возводятся в среднем 1,5 - 2 года, поэтому придется подождать. Если такой возможности нет, то покупать новостройку, которая вот-вот сдается, тоже выгодно. Квартира пусть не на много, но вырастет в цене после сдачи, а с учетом прогнозируемого общего роста цен на недвижимость в новостройке точно будет выгодна.

Например, в одном из столичных, инвестиционно выгодных ЖК от застройщика ГК ФСК – «Настроение» - на старте продаж квартиры стоили от 4,1 млн рублей, а теперь цена начинается от 5,7 млн. Рост цен будет продолжаться, учитывая уникальное расположение объекта – в 400 метрах от входа в парк «Лосиный остров» в уже обжитом сформировавшемся районе с развитой инфраструктурой. Сдача всех трех очередей назначена на 2021 год, так что придется немного подождать, но есть ради чего.

ЖК Поколение

Если же готовая инвестиционная квартира (на перепродажу или под сдачу) нужна уже в этом году, то при выборе эксперты советуют обратить внимание на жилье класса «комфорт» и «комфорт +», так как из-за роста цен тот слой населения, у которого очень ограниченные ресурсы, будет медлить с приобретением жилья, а покупатели элитной недвижимости сложны и непредсказуемы. Так называемый средний класс станет основным покупателем, поэтому перепродать инвестиционную квартиру после сдачи в доме класса «комфорт» и «комфорт +» будет гораздо проще.

Важно учитывать и ликвидность жилья – развитую инфраструктуру, удобную транспортную развязку. В Москве одним из таких объектов считается ЖК «Поколение», который находится в 7-х минутах пешком от метро Владыкино и одноименной станции МЦК, а из окон достраивающегося корпуса открывается вид на Ботанический сад. Минимальная стоимость квартиры в этом ЖК сейчас составляет 7,3 млн рублей. А стоимость арендной платы за однушку в этом районе и с такой транспортной доступностью начинается примерно от 32 тысяч в месяц, что будет ощутимой прибавкой к ежемесячному доходу.

Ждать лучшего времени для вложений в новостройки не стоит, оно уже наступило.