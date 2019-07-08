Благоустройство набережных Москвы: Около Яузы - амфитеатр и ротонда, у Крутицкого подворья - прогулочные маршруты

Столичные архитекторы готовят сразу несколько проектов реконструкции набережных Москвы-реки и некоторых водоемов.

- В ближайшие пять лет приведем в порядок 18,5 километров набережных Москвы-реки площадью 309, 2 гектаров, - сообщил на прошедшем Московском урбанистическом форуме главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. - Это четыре береговые зоны - Мневники, Строгино, набережная Тараса Шевченко и участок между Коломенским и Братеево. Мы обсуждаем их с местными жителями, чтобы постараться сохранить привычное для горожан использование набережной на конкретных участках, при этом улучшив качество благоустройства.

Реконструкция Симоновской набережной. Проектное предложение. Фото: пресс-служба "Инград"

Мы узнали, как изменятся эти и другие прогулочные места у воды в столице.

МЕСТА ДЛЯ СЕЛФИ

Вдоль набережной Москвы-реки длиной 900 метров появятся пешеходные маршруты, площадки с уличными тренажерами, велодорожки, спуски к воде, смотровые площадки с местами для селфиФото: Светлана ВОЛКОВА

В районе Симоновской набережной около реконструируемого стадиона «Торпедо» разместят три кластера - спортивный, жилые комплексы и благоустроенную прогулочную зону. Дома с квартирами будут разной высоты - до 4 этажей, от 10 до 19 этажей и корпуса до 29 этажей. Для любителей спорта - стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс со школой бокса, гимнастическим залом, теннисный корт, детские спортшколы и спортцентр с бассейном. В планах инвестора проекта - еще и открытый бассейн на свежем воздухе.

Реконструкция Симоновской набережной. Проектное предложение. Фото: пресс-служба "Инград"

Вдоль набережной Москвы-реки длиной 900 метров появятся пешеходные маршруты, площадки с уличными тренажерами, велодорожки, спуски к воде, смотровые площадки с местами для селфи. Фишкой станут природные детские площадки из натуральных материалов - камней, песка, бревен. А на центральной площади около воды зимой станут заливать каток, а летом будут проводить праздники, концерты. Деревья и цветы для украшения набережной подберут так, чтобы они цвели и весной, и летом, и осенью. Реконструкцию планируют завершить в ближайшие четыре года.

Реконструкция Симоновской набережной. Проектное предложение. Фото: пресс-служба "Инград"

ОГРОМНАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Берега Сетуни благоустроят на участке длиной порядка 1,2 километра. Фото: archsovet.msk.ru

Еще два участка у воды обновят вдоль малых рек столицы. Берега Сетуни благоустроят на участке длиной порядка 1,2 километра во время реновации пятиэтажек в соседнем поселке Западный в районе Солнцево. Здесь появятся площадки для игр и отдыха, большая спортивная зона и велосипедный маршрут. Прогулочную набережную свяжут с жилым кварталом. В поселке также сохранят хвойные и лиственные деревья, которых здесь растет очень много.

А в пойме Яузы на северо-востоке столицы обустроят площадку с цветниками, ротондой и прогулочной галереей длиной более 100 метров с навесом от солнца. Кроме этого, в районе дома 4 на Заповедной улице вместо снесенного недостроя откроется огромная детская площадка площадью 400 квадратных метров. На ней будут качели, карусели, игровые комплексы, клумбы. Рядом проведут реконструкцию амфитеатра и сцены «Певческого поля». Все работы завершат уже в этом году.

На территории парка в пойме реки Яузы специалисты реконструируют амфитеатр и сцену «Певческого поля». Фото: mos.ru

ПАРК И ПРОМЕНАД

На Крутицкой набережной на юге столицы во время реконструкции расширят проезжую часть до четырех полос. Машинам станет просторнее на участке дороги от Новоспасского моста до Симоновской набережной. Проект согласован Москомэкспертизой.

- Реконструкция Крутицкой набережной и соседних дорог позволит, в том числе, запустить дополнительный транспорт после завершения реорганизации промзоны ЗИЛ, увеличив пропускную способность дороги до 1800 машин в час, - рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов. - Краснопресненскую набережную разделят на три зоны - многофункциональный террасный парк, многоуровневый линейный парк и пешеходная часть. Для расширения набережной в наиболее узких местах планируется частично занять от 4,45 до 9,4 метра акватории Москвы-реки.

Часть реконструируемой автомобильной дороги проходит вдоль Москвы-реки от Саринского проезда до Симоновской набережной. Здесь переделают инженерные коммуникации - сети, городскую канализацию, дождевую канализацию и электрические сети.

Большой ремонт будет проходить на территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Крутицкого Подворья, XV - XVII в. в.». Для инвалидов и мам с колясками на набережной сделают уклоны на тротуарах из плитки и поставят пониженный бортовой камень около пешеходных переходов. Кроме того, уложат наземные тактильные указатели на стыках тротуаров с пешеходными переходами и оклеят опоры фонарей светоотражающей пленкой. Вдоль реки высадят дополнительные деревья и кустарники, газоны и цветники.

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