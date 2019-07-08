Павел Данилин: Китайские хакеры месяц не могли взломать нашу систему электронного голосования!

- Как Общественная палата сейчас, за два месяца до выборов, контролирует готовность системы электронного голосования к 8 сентября?

- Вы знаете, что было объявлено вознаграждение для хакеров, которые окажутся способны взломать нашу систему электронного голосования? И, насколько мне известно, процесс еще продолжается. «Организованные» попытки хакерского взлома. Об этом лучше всего знают мои коллеги по Общественной палате Москвы Алексей Венедиктов и бывший зам.министра связи России Илья Массух. Никому пока взломать не удалось. Алексей даже привлекал китайский хакеров. Считается, что они наиболее компетентны в этом деле — и наверное уже месяц тестируется система на отказ. Пока пробиться никто не смог.

- Электронным голосованием в ОП занимаются отдельные, «специально обученные» люди?

- Я член комиссия по гражданскому обществу в ОП — у нас от этой комиссии есть отдельная группа по электронному голосованию. И есть группа по «Умному городу» - там как раз Илья Мацух. Три наших амбассадора направлены в Мосгоризбирком - это Кириллова, Швыдкой и Рыжков. Они имеют там право контролировать действия членов комиссии и в случае спорных вопросов участвовать в их разрешении.

- Электронная система голосования — даже для самых продвинутых стран, самых демократических — пока еще мало знакомая. Кажется, ее к настоящему моменту на государственном уровне опробовали лишь в далекой Канаде и близкой Эстонии?

- Да, опыт Эстонии нам известен, и он нами учитывается. Но если говорить глобально о системе — она уже прошла эффективную проверку во время общемосковского голосования по проекту реновации. Прошла успешно. На самом деле наша существующая система является более продвинутой, чем у эстонцев. И они, кстати, это признают. Представители это прибалтийской страны заинтересованы, чтобы мы поделились с ними опытом. Члены ОП уже общались по этому поводу с людьми из дипкорпуса Эстонии.

- Не вся Москва сможет проголосовать он-лайн — только три округа. Как их выбирали - произвольно?

- Конечно, не произвольно. Был анализ пожеланий жителей разных округов. Был анализ требований муниципальных депутатов. Не везде эти депутаты были «за». Например, в Красносельском районе отказывались от этой системы. И также брали в расчет техническую и организационную возможность проведения такого голосования в тех или иных районах. С учетом, в том числе, и того, насколько часто жители этих районов покидают свой район, например, в сентябре. В итоге были выбраны Зеленоград, Чертаново и Бибирево-Лианозово. Районы-«спальники», где люди часто и массово ездят либо на дачи в выходные, либо в центр на весь день.

- Электронное голосование рассчитано в основном на молодежь?

- Ну почему, сейчас много пенсионеров со смартфонами или планшетниками — обратите внимание, например, в общественном транспорте.

- Наверняка будут вопросы о возможности фальсификации итогов голосования «по электронке». Ну, раз уже месяц взломать систему не могут, то и шанс фальсификации мизерный?

- Наш горизбирком выстроил довольно стройную и логичную систему анонимизации голосования. И сделать так, чтобы один человек отдал голос за другого - это в системе он-лайн практически исключено. Техническую сторону таких гарантий могут объяснить специалисты-системщики, но весной в Мосгоризбиркоме для членов Общественной палаты провели специальное совещание, где это всё подробно объясняли.

- А вот проверка достоверности подписей — с «живой»-то понятно, как ее проверять и как избегать подтасовки, а вот как быть с электронной подписью?

- Мы говорили о том, что мы сейчас на пути к тому, что если голосование в Москве в сентябре 2019-го пройдет успешно — а оно должно пройти успешно — то мы сможем после этого переходить и на сбор электронных подписей! После электронного голосования сам бог велел и сбор электронных подписей организовать! Это очень важная история — в том числе и для оппозиции. Их критический взгляд на ситуацию, считаю, не оправдан. Когда, например, представители «Яблока» на заседании Мосгоризбиркома говорили о том, что они против электронного голосования, к ним обратились разработчики. Со словами о том, что такая же форма голосования была у самих яблочников? На их же партийных мероприятиях — и они у тех же разработчиков заказывали эту систему! Как получается — здесь доверяете, а здесь нет? Ну как же так? Почему?

Если говорить о контроле «обычных» подписей — сейчас он четко налажен. Там на контроле Рыжков и Швыдкой.

- Как бы вы сами предпочли голосовать — поутру у урны, или «на удаленке», со своего компьютера или планшета из Подмосковья?

- Я бы предпочел электронное голосование. Хотелось бы сэкономить два часа времени. И я же параллельно еще и наблюдаю за процессом выборов — то есть и отсюда время вырываю.