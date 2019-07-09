Наше Подмосковье. В День семьи, любви и верности к супругам Скачковым приехал в гости губернатор Московской области Андрей Воробьёв

Кто лучше всего может рассказать о семье, любви и верности, как не супруги, которые вместе уже больше полувека? Семья Скачковых из Реутова - 75-летний Анатолий Маркович и 73-летняя Людмила Леонидовна - отметили в этом году золотую свадьбу. Любящая пара поженилась в апреле 1969-го. Анатолий Скачков 37 лет отработал в системе МВД, его супруга - больше 30 лет техником химического анализа в реутовском НПО машиностроения. На этом же предприятии сейчас трудится их старшая дочь Марина, продолжая династию. А младшая, Татьяна, руководит одной из костюмерных мастерских в Москве.

Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

В День семьи, любви и верности (Россия с 2008 года отмечает его 8 июля) к супругам Скачковым приехал в гости губернатор Московской области. Андрей Воробьёв вручил семейной паре почетный знак «Совет да любовь» и подарки.

- Мы все берем с вас пример, - сказал Андрей Воробьёв. - Вы прожили такую богатую жизнь. Я знаю, что каждый из вас очень много добросовестно работал, трудился. Очень приятно, что вся ваша семья сейчас рядом.

Интересно, что День семьи, любви и верности совпал у супругов Скачковых с еще одной датой - буквально несколько дней назад появилась на свет их первая правнучка!

Кстати, в этом году сразу более 7 тысяч подмосковных семей отмечают полувековой юбилей совместной жизни. И это, конечно, не предел. Семей, которые вместе уже более 55 лет, в Московской области около трех тысяч!

При этом, по статистике, число браков в Подмосковье постоянно увеличивается. В 2018 году семейными узами себя связали 22 294 пары. Это на 722 больше, чем годом ранее.