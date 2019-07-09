Дворы превращаются в «Фабрику детства»

На состоявшемся в парке «Зарядье» Московском урбанистическом форуме (Moscow Urban Forum 2019) главной стала тема «Качество жизни. Проекты, меняющие города». О том, как сделать город комфортным для детей, в интервью на Урбанфоруме рассказала директор по маркетингу Группы компаний «Инград» Анна Соколова.

ПОТРЕБНОСТИ ГОРОЖАН МЕНЯЮТСЯ

- Москва за последние годы сильно изменилась, стала более удобной и «клиентоориентированной». Запросы москвичей теперь тоже другие. Новое поколение диктует свои требования к качеству жизни в целом. Изменились ли предпочтения у покупателей на рынке жилья? Как INGRAD соответствует этим запросам?

- Более 14 лет я занимаюсь недвижимостью, и предпочтения покупателей к жилым комплексам и их характеристикам меняются год от года. Больше внимания уделяется внутридворовому пространству - благоустройству, созданию внутренних дворов, спортивных зон. Одним из современных трендов стали дворы без машин, когда паркинг размещается по периметру жилых комплексов и проезд во внутренний двор закрыт для автотранспорта. Также выросли требования и к детским площадкам. Наша компания старается соответствовать этим растущим потребностям горожан. Мы постоянно работаем над улучшением качественных характеристик наших жилых кварталов. В своих проектах на детских площадках мы устанавливаем оборудование европейских производителей, используем натуральные и экологичные покрытия (песок, щепа, мелкий декоративный гравий и т.п.).

НА ИГРОВЫХ ПЛОЩАДКАХ ПОВЫШАЮТСЯ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- В советское время дети могли часами спокойно гулять без взрослых на улице. Сегодня родители боятся отпустить своего ребенка одного до ближайшего магазина. Особенно в больших городах. Разумеется, чтобы не волноваться, папы и мамы хотят видеть около своего дома современную детскую площадку. Какой она должна быть?

- Совсем недавно мы провели исследование, опросив наших потенциальных покупателей и тех, кто уже купил квартиры в наших комплексах. Среди вопросов были такие: «Как вы оцениваете территории вокруг домов? В вашем детстве дворы были более безопасны? Готовы ли вы самостоятельно отпускать детей во дворы гулять?». И 73% наших респондентов ответили, что в советское время дворы были, по их мнению, более безопасными и дети гуляли свободно, без присмотра взрослых. Сейчас по итогам исследования только 37% респондентов готовы отпустить ребенка на улицу без присмотра. Оставшиеся 63% - не готовы.

В современных крупных городах, особенно в центре, дети потеряли свободу передвижения. До подросткового возраста дети гуляют во дворах под постоянным присмотром взрослых. Это мешает их гармоничному развитию, они теряют самостоятельность и интерес к игре во дворе. Мы стараемся решить эту проблему в наших жилых кварталах, уделяя большое внимание безопасности детей. Причем это касается не только надежного ограждения и видеонаблюдения во дворе. Чтобы родители перестали бояться отпускать детей без присмотра во двор, нужно комплексно продумать всю концепцию жилого комплекса: от двора до характеристик жилого дома. Мы заботимся о безопасности наших жилых комплексов. Для этого подбираем современное оборудование европейских и крупных российских производителей, грамотно зонируем и организуем уличное и дворовое пространство, чтобы дети передвигались по территории свободно и безопасно, продумываем характеристики входных групп, лифтов и т.д. INGRAD активно изучает и применяет международный опыт при создании дворовых и жилых пространств комплексов.

- Могли бы привести примеры общемировых тенденций?

- Одна из основных тенденций - это повышение экологичности и безопасности детских площадок с помощью природных материалов. Используются натуральные и экологичные материалы: камни, бревна, песок, щепа вместо резинового покрытия, которое небезопасно для здоровья детей: нагреваясь на солнце, резина может выделить химические пары. Для игры детей в развитых странах стараются создать природную, естественную атмосферу.

ПРОГУЛКИ ВО ДВОРЕ БЕЗ ПРИСМОТРА РОДИТЕЛЕЙ

- Все, о чем мы с вами сейчас говорим, как раз заложено в концепцию «Фабрика детства», которую разработал INGRAD. Чем она отличается от других подобных концепций?

- «Фабрика детства» - так мы назвали умную инфраструктуру для детей в наших жилых кварталах. Концепция объединяет все наши идеи по преобразованию внутридворовых пространств и общей концепции жилых комплексов. Она распространяется на весь жилой комплекс, затрагивая в том числе характеристики здания. Мы хотим, чтобы территория внутри наших жилых кварталов была интересной и безопасной. А дети обрели свободу игры, движения и общения со своими сверстниками, могли интересно проводить время без присмотра взрослых. И, поверьте, это очень важно и необходимо нашим детям. Иначе они становятся менее самостоятельными. Для гармоничного развития необходимо, чтобы свобода вернулась к детям. Но при этом все должно быть безопасно. В наших кварталах при разработке проектов благоустройства мы обязательно выделяем зоны для всех категорий детей: не только для маленьких, но в том числе и для подростков. Как правило, для подростков забывают организовывать отдельную инфраструктуру, эта категория детей часто незаслуженно забыта. В проектах Инграда мы организовываем места отдыха для всех категорий жителей, в том числе подростков, взрослых и пожилых людей. Во дворе должно быть всем интересно и комфортно. Именно эта идеология включена в концепцию «Фабрики детства».

- Как долго будет проходить процесс реализации проекта «Фабрика детства» - от технического задания до реального воплощения? Когда и где увидим первую площадку?

- Для небольших проектов от начала разработки концепции до строительства и ввода в эксплуатацию, как правило, проходит чуть меньше трех лет. Концепция «Фабрика детства» - как свод определенных правил и идей - была сформирована при проектировании жилого квартала «Одинград» в Одинцове. Он включает в себя три квартала, в которых можно в полном объеме увидеть новую умную инфраструктуру для детей. Данные кварталы будут введены в эксплуатацию в течение ближайших двух лет. Но при этом мы сейчас реализуем данную концепцию во всех проектах компании, в том числе в проектах, которые будут вводиться в эксплуатацию уже в этом году.

- В каких еще новых жилых кварталах INGRAD будут реализованы идеи «Фабрики детства»?

- Это «Филатов луг», «Лесопарковый», RiverSky, «Серебряный парк», «КутузовGRAD» и др. Сейчас идеи «Фабрики детства» используются во всех наших жилых кварталах. И, конечно, мы включаем эту концепцию и в те проекты, которые находятся на стадии строительства и проектирования.