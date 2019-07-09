На выборах в МГД можно проголосовать через браузеры «Яндекс» и «Спутник»

На предстоящих выборах депутатов в Московскую городскую думу седьмого созыва можно будет безопасно проголосовать через «Яндекс.Браузер» и браузер «Спутник». Об этом сегодня, 9 июля, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

- Традиционно сайты используют защиту с использованием сертификата, выданного иностранными центрами сертификации, - сказал Артём Костырко. - Портал mos.ru, на котором 8 сентября пройдёт электронное голосование, будет поддерживать, как отечественные сертификаты, выданные российскими центрами сертификации, так и иностранные.

По его словам, при этом не будет ограничений для пользователя по использованию того или иного браузера.

- Все будет работать на любом устройстве, - отметил замруководителя ДИТ. - Но гарантировать полную безопасность передачи данных мы будем для пользователей «Яндекс.Браузера» и браузера «Спутник».

На сайт mos.ru и отечественные браузеры «Яндекс» и «Спутник» установят безопасное соединение с защитой как пересылаемого пакета данных, так и канала между пользователем и порталом mos.ru.

- Благодаря чему голосование будет максимально безопасным. Секретный ключ преобразует передаваемую информацию при помощи алгоритма шифрования, который одобрен ФСБ России и соответствует ГОСТу, - уточнил Артём Костырко.

Напомним, по решению Мосгоризбиркома в трех округах пройдет эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва. В нем участвуют округа №1 - Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 - Бибирево, Лианозово, Северный; №30 - Чертаново Центральное и Южное. Их выбрали сами жители во время голосования на портале «Активный гражданин».

Теперь избиратели смогут выбрать своего депутата онлайн - с персонального компьютера или мобильного устройства. Участие в электронном голосовании добровольное. При этом горожане могут участвовать в выборах и традиционным способом. Каждый избиратель в экспериментальном округе сможет решить, как ему голосовать. Желающие стать электронным избирателем должна подать заявление не ранее чем за 45 дней до даты голосования и не позднее чем за три дня до нее. То есть с 24 июля по 4 сентября включительно. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Кстати, интернет-выборы и электронные голосования уже проходят в других странах. Среди них - Эстония, Швейцария, США и Великобритания. В России тоже запускали эксперименты с использованием интернет-технологий на выборах в Волгоградской области в 2009 году и в Одинцове в 2010-м. Кроме того, в нашей стране применяли блокчейн-систему на выборах в Саратовский молодежный парламент. Тогда в голосовании участвовали более 40 тысяч избирателей.