2019-07-09T15:17:02+03:00
Общество

Собянин пригласил горожан на праздник московского транспорта

Жителей и гостей столицы ждут парад трамваев, ночной велофестиваль и бесплатные экскурсии
Светлана ВОЛКОВА
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Парад классических автобусов на улице Москвы.Парад классических автобусов на улице Москвы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сегодня, 9 июля, на заседании президиума правительства Москвы обсудили программу Дня московского транспорта. Празднование проходит во вторую субботу июля (в этом году - 13 июля) и приурочено к дате открытия первого общественного транспорта в Москве - конки (7 июля 1872 года).

Мэр Сергей Собянин пригласил москвичей на празднование Дня московского транспорта.

В эту субботу, 13 июля, бесплатные экскурсии проведут в центральном филиале и автобусном парке № 17 "Мосгортранса", в Ситуационном центре ЦОДД, в депо и Едином диспетчерском центре "Аэроэкспресса". Участие в экскурсиях - только по предварительной записи.

Основными площадками праздника станут ВДНХ, проспект Академика Сахарова, Трубная площадь, Чистопрудный бульвар и парк "Зарядье".

К примеру, на ВДНХ откроется выставка ретро-транспорта и площадка детской анимации по безопасности дорожного движения.

На проспекте Академика Сахарова - выставка общественного городского транспорта столицы. На ней покажут порядка 50 разных машин, а также пройдут выступления сотрудников ГИБДД.

По центральным улицам Москвы до Чистопрудного бульвара проедет колонна из 19 трамвайных вагонов. Потом на бульваре их можно будет увидеть с 12 до 18 часов.

На площадках в парках выступят артисты проекта "Музыка в метро", а также среди зрителей проведут розыгрыши сувениров и подарков. В парках "Зарядье", "Фестивальный" и "Красная Пресня" откроются фотовыставки с архивными снимками, посвященными транспорту Москвы.

На Трубной площади можно будет поучаствовать в тематическом квесте.

А главным событием праздника станет Московский ночной велофестиваль. Участники стартуют на Кремлевской набережной и финишируют на Суворовской площади. По оценкам городских властей, на велопрогулку по ночной столице соберутся более 20 тысяч человек.

Перед стартом любители великов попытаются попасть в "Книгу рекордов Гиннеса". Для этого на Васильевском спуске порядка 3,5 тысяч человек выстроят самую большую в мире фигуру велосипеда.

В мэрии столицы ожидают, что в праздновании Дня Московского транспорта примут участие более 100 тысяч человек. Подробная программа - на сайте www.transport.mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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